「金句主席」劉士餘掌證監會3年 掀監管風暴

2019-01-27 13:21 世界日報 中國新聞組／北京27日電



今年57歲的劉士餘執掌證監會近3年後卸下重擔。 本報系資料庫 分享 facebook 今年57歲的劉士餘執掌證監會近3年後卸下重擔。劉士餘1961年出生，江蘇灌雲人，畢業於清華大學水利工程系水利水電工程專業，技術經濟學博士。先後任職於人民銀行、中國農業銀行，擔任證監會主席前，劉士餘為農行董事長。

新京報報導，2016年2月19日，劉士餘履新證監會主席，彼時，A股在「股災」的動盪中驚魂甫定，又經歷了熔斷的驚嚇，市場神經敏感脆弱。在這種背景下，劉士餘走馬上任被市場看作是臨危受命。

劉士餘任職證監會的三年中，A股震盪波動，劉士餘上任之初的2016年2月22日，滬指為2888.60點，期間的2018年1月29日一度上漲至3587.03點，截至1月25日收盤，滬指報2601.72點。A股上市公司突破3500家。

劉士餘在任期間，證監會發布了諸多重大政策，發布「上市公司股東、董監高減持股份的若干規定」，限制股東和高管減持，發布「關於完善上市公司股票停復牌制度的指導意見」，規定上市公司將不得任性停牌，發布「關於支持上市公司回購股份的意見」，上市公司回購制度進一步完善等等。同時上市公司重大違法強制退市新規出台，長生生物將被交易所強制退市，另外還制定政策為貧困縣IPO開通綠色通道。

劉士餘也被認為是「金句主席」。2016年12月3日，劉士餘脫稿演講，猛烈抨擊險資舉牌是「妖精、野蠻人」，引發市場關注。2017年4月8日，劉士餘放話：有的上市公司上市後大幅減持，空倉走人，有的上市公司用高送轉來助長股價投機，「吃相很難看」，要「秋天算帳」。

劉士餘在任期間也颳起了監管風暴。2016年，證監會行政處罰決定數量和罰沒金額創歷史新高。但這一紀錄在2017年和2018年繼續不斷被刷新。2017年，證監會全年新啟動案件調查478件，作出行政處罰決定224件，罰沒款金額74.79億元人民幣(約11億美元)。到了2018年，則全年作出行政處罰決定達310件，罰沒款超過百億金額，達到106.41億元，市場禁入更升至50人。