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坐上火山口… 易會滿掌證監會 股民：名字一看就會漲

2019-01-27 13:18世界日報 中國新聞組／北京27日電

新華社披露，中國工商銀行董事長易會滿接棒劉士餘，出任證監會主席。據傳，劉士餘可能接任中華全國供銷合作總社理事會主任。人民日報微信公眾號「俠客島」曾形容，證監會主席是有如坐在「爐火上」的職位，更有媒體以「如坐火山口」來形容，可見易會滿未來將面對龐大挑戰。不過，有股民樂觀地說：「易會滿，一看就是個（股市）會漲的名字。」

本報系聯合報報導，易會滿出身浙江溫州蒼南農村，被譽為草根銀行家，經歷了從國家專業銀行、國有獨資商業銀行到股份制商業銀行的不同歷史階段。

易會滿在工商銀行任職至今已達34年，他於2013年5月出任工商銀行行長，其脫穎而出被金融業界視為「逆襲」，因為易會滿之前只是排行第五的副行長，同時也是從銀行最基層升到行長一職。

2016年5月起，易會滿接掌中國工商銀行董事長。在他的帶領下，2016至2017年間，工商銀行的淨利保持全球銀行業最佳水準，被譽為「宇宙第一大行」。

中央社報導，面對擁有1.4億股民和3000餘家上市公司的A股市場，易會滿上任後立刻面臨許多挑戰。中國當前對股票上市發行實施審批制，一度造成太多公司排隊的IPO「堰塞湖」景象，甚至為掌握發審權的官員貪汙創造空間；但各界對於何時能夠採行多數國家以資訊披露為主的註冊制一直爭論不休。

在中央深改委23日通過了有關在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制的實施方案和意見後，如何確保新制落地及試點成功便成了證監會2019年的一大重任，尤其科創板還扮演了拉動中國科技業發展的角色。

證券時報整理的幾大挑戰包括：防範化解金融風險，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線；拓展直接融資管道，更好地服務實體經濟；推動更多中長期資金入市，提高市場活躍度；進一步提升資本市場對外開放水準；加快資本市場的法治建設。

財經雜誌報導，證監會主席職務素有「火山口」之稱，尤其中國資本市場有其結構性問題，無論誰接這個位子，要能從股市表現中看到明顯成果並不容易。

另據新華社報導，劉士餘另有任用，並未披露其動向。不過根據自媒體報導，劉士餘可能接掌中華全國供銷合作總社理事會主任，供銷合作總社是全國供銷合作社的聯合組織，屬於正部級，隸屬國務院。

去年中國股市大幅調整，上證指數全年跌掉近兩成五，許多股民哀鴻遍野。對於證監會新掌門上場，部分股民樂觀看待，又說「易會滿，一看就是個（股市）會漲的名字」。

圖為易會滿。路透資料照
圖為易會滿。路透資料照
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