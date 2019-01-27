微信年終獎金人均1,290萬？官方回應三個字

2019-01-27 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸通訊軟體微信年終獎金在網路瘋傳人均人民幣280萬（約新台幣1,290萬元），羨煞眾人，網友直呼，別人家的公司從不讓我失望。不過，官方回應澄清，那是不可能的，醒一醒！但年終獎確實有增加。

環球網報導，騰訊公關總監張軍發文闢謠，朋友圈裡都在為微信年終獎操心，要告訴大家的是，年終獎有增長是真，多少不知道，還沒到發的時候呢。「人均280萬？那是不可能的，醒一醒！」

微信年終獎一度上熱門搜尋，網友稱，微信一部門年終獎人民幣20億元，人均人民幣280萬。微信給員工發人民幣2,888元紅包，人手一台iPhone XS Max，提前4個月調薪。

網友戲稱，「別人家的年終獎系列」、「別人家的公司從不讓我失望」。

年終獎在不同的單位有不同的發放形式，除了一般意義上的紅包外，有的是股票分紅，有的是「雙薪」，有的是提成，有的是獎金。不過，今年許多人反映，本來就不透明的年終獎「跑得連影都沒有」