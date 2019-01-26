新科證監會主席易會滿 有渾身鮮明的市場觀點

2019-01-26 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中國工商銀行董事長易會滿轉任證監會主席，近年來，易會滿對資本市場發出鮮明的市場觀點及言論。

新浪財經報導，對於銀行業，易會滿認為，需要客觀、理性地看待銀行業，更需要用戰略的、宏觀的思維來看待銀行業，還需要善於把握銀行業的發展趨勢與規律。

對於債轉股方面，他認為，債轉股是階段性的、市場化的，是財務性的投資，而不是謀求控股或收購。希望透過債轉股，説明企業優化財務結構，增強發展後勁，為企業、為市場增添信心、增強預期，同時有利於化解銀行融資風險，也有利於銀行取得合理的財務回報。

在監管方面，易會滿認為，當今世界正經歷新一輪的大發展，大變革，大調整。面對世界經濟格局的深刻變化，大陸將堅定不移地奉行互為共贏的開放戰略，持續放開市場准入，營造國際一流的營商環境，打造對外開放新高地，「中國改革不停頓，開放不止步」。

他分析，一方面，大陸經濟穩中向好的基本面沒有改變，正由高速增長階段轉向高品質發展階段，金融市場改革不斷深化，金融亂象治理取得積極成果，將從多個角度重構金融生態環境。13億的內需市場和世界上最大規模的中等收入群體，將產生豐富的金融需求，將為銀行創新發展提供廣泛的空間。

對於銀行業的發展，易會滿認為，一是要堅持服務本源，以金融的力量助推貿易投資自由化跟便利化；二是要進一步加快創新領跑，以科技變革推動銀行再造；三是要堅持轉型升級，加快由資產持有大行向資產管理大行轉變；四是要堅持風險管控為基，全面加強合規與風險管理；五是要激發金融全要素的活力與效率。