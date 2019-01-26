中國工商銀行董事長易會滿接任證監會主席

2019-01-26 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中共中央透過新華社披露，中國工商銀行董事長易會滿接棒劉士餘，出任大陸證監會主席。據傳，劉士餘可能接任中華全國供銷合作總社理事會主任。

新華社僅報導劉士餘另有任用，並未披露其動向。不過根據大陸自媒體報導，劉士餘可能接掌中華全國供銷合作總社理事會主任，供銷合作總社是全國供銷合作社的聯合組織，屬於正部級，隸屬國務院。

據傳，供銷總社今天下午將召開幹部大會。

易會滿被譽為草根銀行家，出身浙江溫州蒼南農村，經歷了工行從國家專業銀行、國有獨資商業銀行到股份制商業銀行的不同歷史階段。

易會滿在工商銀行任職至今已達34年，他於2013年5月出任工商銀行行長，其脫穎而出被金融業界視為「逆襲」，因為易會滿之前只是排行第五的副行長，同時也是從銀行最基層升到行長一職。

2016年5月起，易會滿接掌中國工商銀行董事長。在他的帶領下，2016至2017年間，工商銀行的淨利保持全球銀行業最佳水準，被譽為「宇宙第一大行」。

工行在2007年牛市高峰期的市值曾達3,740億美元，成為全球市值第一銀行，隨後連續6年保持此一排名。2018年1月23日AH股連袂大漲，工商銀行當天收盤市值達2,6695億元，超過美國的摩根大通，再次成為全球市值最大的銀行。

曾經有人行官員表示，國有大行中，由行長直接接任董事長職位幾乎沒有先例，國有大行董事長的人選一般由央行或其他副部級單位一把手來接任，易會滿的能力由此可見一斑。