蘋果大陸市場繼續敗退 華為市占率創紀錄

2019-01-26 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



圖為位於香港國際金融中心的蘋果旗艦店。中新社資料照 分享 facebook 研究機構Strategy Analytics的最新研究數據顯示，大陸智慧手機出貨量去年第四季繼續下跌，國產品牌繼續領先，蘋果則節節敗退。

華爾街見聞報導，去年第四季蘋果iPhone在大陸出貨量年減22%，創2017年初以來最差季度表現。在市占率方面，大陸國產品牌繼續領先，以華為居冠。

Strategy Analytics研究指出，大陸智慧手機出貨量從2017年第四季的1.213億支，下降到2018年第四季的1.079億支，年減11%；2018年全年智慧手機出貨量年減11%，為4.085億支。

這顯示大陸智慧手機市場已陷入衰退；智慧手機市場正面臨更長的更換週期和更疲弱的消費者支出。

研究顯示，2018年第四季，蘋果的iPhone在大陸的出貨量為1,090萬支，低於上年同期1,400萬支，是自2017年初以來蘋果在大陸表現最差的季度；而蘋果的大陸市占率在第四季也縮減至10.1%，低於上年同期的11.5%。

蘋果在大陸去年的iPhone的總出貨量為3,420萬支，年減22%。

大陸國產手機品牌則繼續強勢，數據顯示，華為在2018年第四季出售3,000萬支智慧手機，在大陸的市占率達到創紀錄的28%，年增長23%；2018年全年出貨量達1.051億支。緊追其後的是Oppo、vivo和小米，全年出貨量分別為8,280萬支、7,930萬支和5,000萬支。

對於蘋果在大陸的表現，Strategy Analytics總監Linda Sui表示，過去12季中，有8季蘋果iPhone在大陸的表現下降，蘋果在大陸處境艱難。iPhone越來越高的售價，讓蘋果成為眾矢之的，這讓該公司處於被排擠出大陸市場的危險邊緣。

對於iPhone未來在大陸市場的走勢，調查機構Rosenblatt Securities研究認為，降價和大陸春節因素，將提振蘋果iPhone XR在大陸的銷售。Rosenblatt分析師Jun Zhang預計，2月iPhone XR產量將增加100萬支。

但iPhone XS仍面臨零售管道庫存相對較高的風險；3月的季度的出貨量可能趨於穩定，但隨著智慧手機需求惡化，第二季和2019年出貨量可能會低於預期。