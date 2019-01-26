親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蘋果大陸市場繼續敗退 華為市占率創紀錄

2019-01-26 12:59聯合報 記者李仲維╱即時報導

圖為位於香港國際金融中心的蘋果旗艦店。中新社資料照
圖為位於香港國際金融中心的蘋果旗艦店。中新社資料照
分享
研究機構Strategy Analytics的最新研究數據顯示，大陸智慧手機出貨量去年第四季繼續下跌，國產品牌繼續領先，蘋果則節節敗退。

華爾街見聞報導，去年第四季蘋果iPhone在大陸出貨量年減22%，創2017年初以來最差季度表現。在市占率方面，大陸國產品牌繼續領先，以華為居冠。

Strategy Analytics研究指出，大陸智慧手機出貨量從2017年第四季的1.213億支，下降到2018年第四季的1.079億支，年減11%；2018年全年智慧手機出貨量年減11%，為4.085億支。

這顯示大陸智慧手機市場已陷入衰退；智慧手機市場正面臨更長的更換週期和更疲弱的消費者支出。

研究顯示，2018年第四季，蘋果的iPhone在大陸的出貨量為1,090萬支，低於上年同期1,400萬支，是自2017年初以來蘋果在大陸表現最差的季度；而蘋果的大陸市占率在第四季也縮減至10.1%，低於上年同期的11.5%。

蘋果在大陸去年的iPhone的總出貨量為3,420萬支，年減22%。

大陸國產手機品牌則繼續強勢，數據顯示，華為在2018年第四季出售3,000萬支智慧手機，在大陸的市占率達到創紀錄的28%，年增長23%；2018年全年出貨量達1.051億支。緊追其後的是Oppo、vivo和小米，全年出貨量分別為8,280萬支、7,930萬支和5,000萬支。

對於蘋果在大陸的表現，Strategy Analytics總監Linda Sui表示，過去12季中，有8季蘋果iPhone在大陸的表現下降，蘋果在大陸處境艱難。iPhone越來越高的售價，讓蘋果成為眾矢之的，這讓該公司處於被排擠出大陸市場的危險邊緣。

對於iPhone未來在大陸市場的走勢，調查機構Rosenblatt Securities研究認為，降價和大陸春節因素，將提振蘋果iPhone XR在大陸的銷售。Rosenblatt分析師Jun Zhang預計，2月iPhone XR產量將增加100萬支。

但iPhone XS仍面臨零售管道庫存相對較高的風險；3月的季度的出貨量可能趨於穩定，但隨著智慧手機需求惡化，第二季和2019年出貨量可能會低於預期。

華爾街春節
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

陸官方澄清 月入人民幣二千元至五千元並非中等收入

2019-01-26 15:03

新科證監會主席易會滿 有渾身鮮明的市場觀點

2019-01-26 15:45

中國工商銀行董事長易會滿接任證監會主席

2019-01-26 15:22

陸股一周／迎春報喜 白酒、家電股昂揚

2019-01-26 13:33

大陸蔬菜價格連漲七周 網友調侃買菜下廚不如叫外賣

2019-01-26 11:58

2018大陸券商成績單出爐！整體淨利下滑逾四成

2019-01-26 10:43

大陸證券業寒冬？龍頭券商廣發證券突發大幅降薪公告

2019-01-26 10:09

中國智慧手機業陷入衰退 銷售連五季下滑

2019-01-25 18:11

陸官方首次明確中等收入定義：月入人民幣二千至五千元

2019-01-25 14:43

最大倫敦金騙局 港85歲富豪5.8億丟無底洞

2019-01-25 13:16

阿里羅漢堂達沃斯首秀 建議加速普及數位技術

2019-01-25 12:20

大陸今年首輪降準今全面實施 釋放人民幣1.5兆

2019-01-25 09:28

網絡零售額突破950億元 重慶打造國際消費中心

2019-01-25 01:33

深圳進出口總值3萬億元 僅次上海

2019-01-25 01:33

廣東外貿首破7萬億元 創新高

2019-01-25 01:33

長沙跨境電商 下單1天貨到

2019-01-25 01:33

2040年 全球近半數轎車是電動車

2019-01-25 01:33

證監會:推A股三大進化

2019-01-25 01:22

阿里影業金援華誼兄弟

2019-01-25 01:19

陸股解碼／外資加碼權值股

2019-01-25 01:19

研調：大陸今年半導體業成長率 5年最低

2019-01-24 14:43

馬雲警告：科技可能導致第三次世界大戰

2019-01-24 14:34

香港小巴司機老化嚴重 業界倡輸入外勞司機

2019-01-24 14:32

長城修復惹議 中國官方：固化為八達嶺樣子

2019-01-24 14:19

經濟下滑 中國地方紛紛調降財政收入目標

2019-01-24 14:02

義烏中國夢商品 看主旋律生意的經營之道

2019-01-24 13:59

港交所李小加：考慮改革新股T＋5定價機制

2019-01-24 10:27

為何將加密貨幣礦機商拒於門外 港交所這樣回應

2019-01-24 10:11

陸寵物醫院躍增 九成單店經營

2019-01-23 23:22

北京瞭望／官學談經濟的大道理與小道理

2019-01-22 01:01

陸寵物醫療商機大 市場規模創新高

2019-01-22 00:37

大陸．資金．對策／台商繳納大陸個稅新重點(下)

2019-01-20 23:36

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31

名家觀點／人民幣貨幣戰

2018-08-27 00:31

北京瞭望／周小川四要 點破人民幣大局

2018-08-20 01:34

彭博資訊專欄／川普下險棋 將付沈重代價

2017-04-30 00:55
看更多

熱門文章

陸學者：大陸GDP是台灣22倍 掌握兩岸關係主導權

2019-01-26 19:53

陸官方澄清 月入人民幣二千元至五千元並非中等收入

2019-01-26 15:03

廚師涉兩姦印傭案 被告辯稱：女傭令我太興奮、任她擺佈

2019-01-26 16:05

蘋果大陸市場繼續敗退 華為市占率創紀錄

2019-01-26 12:59

港星級健身教練慶生後家中昏倒 同性丈夫伴送院

2019-01-26 18:30

廣州白雲機場開通5G 使用華為設備

2019-01-26 13:57

在中國月薪2千＝中等收入？陸網民酸「瞬間脫貧了」

2019-01-26 13:57

長春萬達廣場連環爆炸案偵破 嫌犯自爆身亡

2019-01-26 15:01

大陸證券業寒冬？龍頭券商廣發證券突發大幅降薪公告

2019-01-26 10:09

加駐中大使：美若放棄引渡孟晚舟將是好事

2019-01-26 14:15

長春萬達廣場爆炸案偵破 嫌犯身患癌症殺人後自殺

2019-01-26 21:00

宣傳共產思想 俊美馬克思 動畫裡談戀愛

2019-01-26 13:57

影／男公關慶生 富婆送28萬現金、金杯、豪車

2019-01-26 13:57

大陸蔬菜價格連漲七周 網友調侃買菜下廚不如叫外賣

2019-01-26 11:58

王毅為華為抱屈 轟不接受政治操弄

2019-01-26 12:29

中共外長王毅為華為抱屈 呼籲各國抵制霸凌行徑

2019-01-26 19:24

習近平要求黨媒：加強宣傳愛國主義

2019-01-26 11:31

楊恆均被捕 學者：民主國家軟弱讓中國政府囂張

2019-01-26 04:21

中國工商銀行董事長易會滿接任證監會主席

2019-01-26 15:22

新科證監會主席易會滿 有渾身鮮明的市場觀點

2019-01-26 15:45

中國才安撫老兵 又逮捕19名相關抗爭者

2019-01-26 22:53

校園欺凌校方阻學生報警？ 教育局長：會派員親自到校了解

2019-01-26 19:53

學者：北京內外交迫 台灣不必隨習五條起舞

2019-01-26 17:24

麥家廉再談孟晚舟案 加國輿論譁然籲撤換

2019-01-26 17:13

看中美關係 中國學者：冷戰以來最惡化

2019-01-26 17:20

母親撿破爛的四川官員被雙開

2019-01-26 13:46

網友太熱情？中媒：百度流量衝向Bing 才導致當機

2019-01-26 17:21

赴陸聲援反性傾向矯正 台志工：有對話才有解

2019-01-26 11:30

香港特首化身記者雪地拍片總結瑞士行程 稱收穫非常豐富

2019-01-26 16:05

85歲香港富豪身陷倫敦金詐騙案 痛失22億元

2019-01-26 13:46

2018大陸券商成績單出爐！整體淨利下滑逾四成

2019-01-26 10:43

又一起虐童案？補習社六歲男童疑遇襲 警拘24歲男職員

2019-01-26 16:05

參選資格被撤銷 港泛民劉小麗提訟

2019-01-26 11:31

需求低迷 中國高科技產品生產銳減

2019-01-26 18:37

面對1.4億股民 新任中國證監會主席有6大挑戰

2019-01-26 21:38

節儉辦奧 首都煉鋼廠變身冰雪訓練場

2019-01-26 15:04

陸股一周／迎春報喜 白酒、家電股昂揚

2019-01-26 13:33

患骨癌挺過28次化療 「羽球女神」林芷煖超勵志

2019-01-26 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top