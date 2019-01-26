大陸蔬菜價格連漲七周 網友調侃買菜下廚不如叫外賣

2019-01-26 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



圖為大陸超市。新華社資料照 分享 facebook 近來大陸菜價猛漲，各地超市、菜市場傳出搶菜潮，有網友自嘲，過年吃肉比較划算，還有網友調侃，買菜下廚不如叫外賣，因為外賣經常有各種打折優惠。

中新網報導，大陸農業農村部全國農產品批發市場價格資訊系統監測數據顯示，蔬菜價格去年12月中旬後開始回升，連續七周處於上漲狀態。

例如油菜自去年11月底以來，價格連續八周上漲，漲價幅度超過90%。最近一周(1月11日至17日)，油菜批發價格為每公斤人民幣4.05元，比上周上漲5.2%，與去年同期相比上漲16.1%。

卓創資訊分析師賀坦表示，臘月十五過後，消費者對蔬菜的需求比較旺盛，蔬菜往往會在這段時間出現季節性上漲。新發地市場統計部人員劉通表示，2018年12月初強降溫後，北方產區的冷棚蔬菜退市，暖棚蔬菜種植成本較高，一定程度上推動菜價的升高。

此外，降溫、雨雪等天氣也影響蔬菜的生長速度，拉高蔬菜的運輸成本。賀坦表示，去年12月下旬之後，天氣狀況不太好，雲南是葉菜類主要產地，雨水較多，進而影響價格。

賀坦預計，春節期間蔬菜價格會繼續上漲，目前各批發市場備貨已經到中後期，產地端的價格上漲幅度不會太大，主要還是銷售端上漲。

有網友就調侃稱，想好好做一頓飯，買完食材發現還不如叫外賣划算，因為外賣經常有各種打折優惠。