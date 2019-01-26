2018大陸券商成績單出爐！整體淨利下滑逾四成

2019-01-26 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



一如外界預料，2018年大陸上市券商營收、淨利全線下滑。路透資料照 分享 facebook 2018年大陸證券業成績單出爐！全行業淨利為人民幣666.2億元，整體下滑四成。龍頭券商業績下滑幅度小於中小券商。

根據中國證券業協會最新公布的2018年全行業經營數據，131家券商營收年減14%，淨利整體下滑41%。利息淨收入、承銷保薦收入下滑幅度最大，分別達38%和32%。

從各主要業務收入占比來看，自營收入占營收比例進一步提升，達到三成，經紀業務收入占營收比例持續下滑。

截至25日晚間，已有中信、海通、中信建投、光大、國元、長江等共計6家上市券商發布業績快報，方正證券和太平洋發布業績預告。一如外界預料，上市券商營收、淨利全線下滑。

其中，中信證券淨利人民幣93.94億元，年減17.8%，是目前淨利最高且下滑幅度最小的上市券商。長江證券淨利下滑幅度較大，達83.2%。光大證券、方正證券業績下滑幅度均在50%以上。

2018年大陸券商業績深受股權質押違約等業務的拖累，包括光大、方正、興業、中原、太平洋和長江證券等券商已發布減值公告，合計計提金額已逾人民幣31億元，已經成為拖累2018年券商業績的頭號殺手。

分析師指出，股權質押和融資融券會持續爆雷，而且多集中在中小券商，近兩年，中小券商投行拿不到好項目，經紀業務佣金率持續下滑，能做的業務主要就在於兩融和股權質押，很多大券商不做的項目他們都敢接，估計還會不斷踩雷。

從已公布的券商業績來看，龍頭券商業績整體下滑幅度小於中小券商。此外，券商強者恆強的效應更加顯著，未經審計的報告數據顯示，前十大券商淨利占全行業比重達70%。

中信建投認為，2016年以來，不溫不火的市場行情導致券商表現分化：大型券商依靠綜合實力獨善其身，積極地再融資策略為其提供充足的資本彈藥；小型券商表現相對不佳，估值中樞持續下行，收購價值凸顯。隨著證券業整合高潮迭起，強者恆強的效應持續加劇。