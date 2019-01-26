大陸證券業寒冬？龍頭券商廣發證券突發大幅降薪公告

2019-01-26 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



圖為大陸證券交易所。 美聯社 分享 facebook 大陸龍頭券商之一的廣發證券25日晚間突然發布一紙大幅降薪公告，為大陸證券業寒冬又增添一絲寒意。

華爾街見聞報導，廣發證券在公告中指出，鑒於公司經營所涉及的風險事件，公司全面評估後，決定整體調減2018年度薪資費用。經調整後，廣發證券去年12月的淨利調整為人民幣5.15億元，較1月10日公告的數據增加1.89億元；全年淨利由上次公告的人民幣37.23億元調整為39.12億元，增加1.89億元。

這意味在短短半個月內 ，廣發證券決定將2018年薪資費用大幅壓縮人民幣1.89億元。對於為何大幅降薪，廣發證券並未在公告中做出詳細解釋，預計與行業趨勢變差的大環境有關。

根據2018年半年報資訊，廣發證券截至6月30日有員工1萬2,103 人，以此推算，平均每人減薪約人民幣1.56萬元。

萬得資料顯示，經過薪資調整後，廣發證券淨利規模依然排在去年券商第六名。前五名分別是中信證券、國泰君安、海通證券、華泰證券、申萬宏源。

廣發證券大幅降薪只是行業寒冬的一部分。此前，國泰君安、中信證券、中信建投等都曾有裁員傳聞。

中國基金報報導，去年131家大陸證券公司淨利為人民幣666.2億元，年減41%。其中，106家公司盈利，比2017年度減少14家，占證券公司總數量的80.9%。

中國證券報援引業界人士表示，2018年券商業績普遍下滑，一個重要原因是股票質押風險暴露。目前，已有多家上市券商計提資產減值準備，包括東北證券、方正證券、興業證券、中原證券、太平洋證券和長江證券等，平均每家減值準備約人民幣5億元。