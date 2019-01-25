陸官方首次明確中等收入定義：月入人民幣二千至五千元

2019-01-25 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



在大陸的中等收入究竟是多少？之前一直沒有統一標準，大陸國家統計局在最新的一份調查中訂出官方口徑，為月入人民幣2000至5000元。

澎湃新聞報導，根據國家統計局發布的《2018年全國時間利用調查公報》，國家統計局社科文司高級統計師金紅在對2018年全國時間利用調查數據的解讀中表示，中等收入群體就業工作時間最長。

該調查對中等收入群體的定義，是指調查對象月收入在人民幣2000元至5000元的群體。

國家統計局局長寧吉喆日前表示，大陸中等收入群體人口已經超過4億人。

當前大陸學術界對中等收入群體的定義並沒有統一標準。按照世界銀行的標準，中等收入標準為，成年人每天收入在10美元至100美元之間，即年收入3650美元至3萬6500美元。按照美元與人民幣1∶6.7的匯率計算，世界銀行中等收入標準為2.44萬至24.45萬人民幣左右。

金紅表示，分收入群體看，中等收入群體就業工作時間最長，高收入群體家庭生產經營活動用時最長。2018年，中等收入群體就業工作時間為7小時51分鐘，比低收入群體多34分鐘，比較高收入群體多9分鐘，比高收入群體多27分鐘。

從事家庭生產經營活動的居民收入與時間投入的關係，則是收入水準越高，家庭生產經營活動時間越長。高收入群體家庭生產經營活動用時最長，為7小時35分鐘，比低收入群體、中等收入群體、較高收入群體分別多1小時34分鐘、1小時6分鐘和37分鐘。