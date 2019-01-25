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最大倫敦金騙局 港85歲富豪5.8億丟無底洞

2019-01-25 13:16世界日報 香港新聞組╱香港25日電

香港警方偵破歷來最大宗倫敦金詐騙案，其中一名85歲富豪被騙去5.8億元(港幣，下同，約7400萬美元)；警方追查後拘捕14人，凍結贓款2.2億元，並發現至少另有6人受騙，7名受害人共損失約6.29億元。

綜合媒體報導，案倫敦金詐騙集團運作約兩年，在東九龍區設有投資公司，專聘請一些年輕人任職投資經紀，以隨機方式透過電話「cold call」或社交媒體等渠道尋找目標，公司會向投資經紀派發多份小抄教導應如何與目標接觸，包括套取個人資料、吹噓自己富有投資經驗、遇到拒絕時怎樣「死纏爛打」等技巧。

當經紀順利與目標認識後，便進一步遊說進行倫敦金等投資項目。為了博取信任，經紀會駕駛豪車「炫富」，顯示投資倫敦金容易賺錢，誘騙目標簽署授權投資文件，接著訛稱投資失利，要求目標再注資追回損失。

據報導，倫敦金騙案中7名受害人，32歲至85歲，當中2名為香港人，其餘分別來自美國、台灣、澳洲、加拿大及紐西蘭，有外地受害人親身來港簽約或網上電子簽約授權經紀代為投資，但全部虧蝕收場。

騙案最大一宗金額高達5.8億元，受害人是一名85歲香港富豪，年前他接獲一名自稱投資專家的騙徒來電，遊說他投資倫敦金，騙徒先以投資賺錢「甜頭」誘受害人入局，再以虧損及投資其他項目催促及鼓勵他加碼投資，先後10多次將數億元存至指定戶口，兩年來不斷被哄騙匯入5.8億元，其家人知悉後懷疑他墜入倫敦金騙局，報警才終止他繼續受騙。

東九龍總區重案組第三隊總督察譚威信表示，深入調查後鎖定一間位於九龍灣的倫敦金投資集團涉案，並發現集團由2016年6月至2018年10月間，另涉6宗同類案件，7名受害人來自不同地區，涉案金額合共約6.29億元。

報導指出，警方先後兩度展開代號「冰極」行動突擊，共拘捕14名男女，包括詐騙集團主腦，涉案投資公司前任及現任董事、投資經紀及涉案銀行戶口持有人，同時商業罪案調查科「反詐騙協調中心」亦採取行動，凍結目標集團相關銀行戶口內約2.2億元贓款。

港破歷來最大倫敦金騙局，八旬富豪被騙5.8億港幣。 中通社
港破歷來最大倫敦金騙局，八旬富豪被騙5.8億港幣。 中通社
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閱報秘書 倫敦金 槓桿高、透明低

倫敦金是一種黃金買賣交易的方式之一，最早起源在倫敦而得名，投資者買賣交易記錄在黃金存摺帳戶內，金商與客戶之間以電話、電傳等方式進行交易。

據蘋果日報報導，民主黨立法會議員涂謹申指，倫敦金交易透明度低、槓桿風險極高，一些騙案更在無真正下單交易情況下，訛稱輸光投資者金錢。2011年，立法會曾通過動議促請政府立法規管倫敦金，但遭時任財經事務及庫務局局長陳家強拒絕。涂表示，近年出現大量受害人因倫敦金投資而損失慘重，促請當局再次考慮立法。

詐騙集團香港
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