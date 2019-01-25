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阿里羅漢堂達沃斯首秀 建議加速普及數位技術

2019-01-25 12:20聯合報 記者林宸誼╱即時報導

阿里巴巴集團董事局主席馬雲（右三）率領頂尖學者們共同發起的研究機構「羅漢堂」於達...
阿里巴巴集團董事局主席馬雲（右三）率領頂尖學者們共同發起的研究機構「羅漢堂」於達沃斯發布首份研究報告 圖/阿里巴巴提供
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阿里巴巴董事會主席馬雲帶領的「羅漢堂」團隊，24日亮相達沃斯世界經濟論壇年會，這家全球研究機構發布了成立以來的首份研究成果「數字(數位)技術與普惠性增長」，報告認為，大陸數字技術經驗具有「驚人的普惠性」，因此倡議各國儘早、儘量廣泛地普及數字技術。

報告還指出，機器人和人工智慧技術仍然處於開發的早期階段，以往幾波技術變革都讓人們害怕大量失業，但最終都證明是杞人憂天。

馬雲表示，只有去嘗試、努力，才能找到解決問題的辦法，對數字技術唯一擔憂的是擔憂本身。

羅漢堂由阿里巴巴於2018年6月在杭州倡議成立，志在集合全球最傑出的社會科學研究者，探討科技發展的未知疑難，這份關於數字技術的報告全文150頁，報告以大陸的發展情況為例，既展示了數字技術為普惠性增長帶來的積極影響，也回應了技術性失業、侵犯隱私、落後的競爭政策和惡化的分配不公等社會焦慮。

報告指出，與之前的技術革命相比，數字革命有兩個根本不同，一是普及的低門檻；二是數字化資訊的低成本和非競爭性，這兩大特性對普惠性增長具有深遠的意義，經濟發展水準不再是影響技術傳播和發展的決定因素，數位技術能夠成為普惠性增長的重要推動力。

不到十年，大陸的電子商務已發展到全球最發達的水準，在2017年的零售總額中市佔高達23%。

2011年，大陸和美國的行動支付總額，分別是150億美元和83億美元。但2017年，大陸的行動支付總額已增長至22兆美元，是美國的100多倍。

研究者們看到，婦女、窮人、少數民族和殘障人士等弱勢社會經濟群體，能夠在數字經濟中，獲得前所未有的服務和賦能，而不發達和偏遠地區也可能迅速縮小在市場進入方面與發達地區的差距，經濟得到提振。

面對技術性失業、侵犯隱私、落後的競爭政策和惡化的分配不公等社會焦慮，羅漢堂的研究者們也一一作出了回應，並倡議「必須把現實情況與妄斷推測和焦慮情緒區分開。」

報告認為，目前仍沒有切實的證據表明，工作消失速度已經快於工作創造速度並出現「技術性失業」，就全球而言，近30年來，勞動年齡人口已經增加了50%，增加了近16億人，但全球失業率一直相對穩定。

而機器人和人工智慧技術仍然處於開發的早期階段，關於它們能否具備高級的智慧仍純屬推測。

馬雲在報告前言中指出，以往幾波技術變革都讓人們害怕大量失業，但最終都證明是杞人憂天，機器永遠無法取代人類，因為人類擁有愛和智慧。

在網路時代，經常有人擔心高科技公司或平台型公司過於強大，研究者一致認為，真正的問題不在於這些「超級平台」的規模有多大，而在於它們的主導地位是否依然會被挑戰，以大陸為例，許多平台都是可以被挑戰，其他企業可以提供差異化替代產品，使用者也同時能選擇多個平台產品。

失業經濟
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