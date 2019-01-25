大陸今年首輪降準今全面實施 釋放人民幣1.5兆

2019-01-25 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中國人民銀行。圖／鳳凰網 分享 facebook 今年大陸首輪降準第二階段今天正式生效，中國人民銀行下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。這也意味2019年首輪降準全面實施，加上已經於15日生效的第一階段降準，兩次合計釋放資金約人民幣1.5兆元。

中國人民銀行於1月4日公告下調金融機構存款準備金率1個百分點。其中，1月15日和1月25日分別下調0.5個百分點。同時，2019年第一季到期的中期借貸便利(MLF)不再續做。

分析人士指出，人行之所以選在1月15日和1月25日實施降準，一是因為每月5日、15日和25日是銀行繳準日，以往降準均在這個時間點實施；二是為保證銀行體系流動性始終處於合理充裕水準。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，今天第二批降準將淨釋放資金人民幣7,500億元左右，會在一定程度上緩解月底資金面週期性吃緊，以及春節前現金需求上升等因素給市場流動性帶來的衝擊。

降準的同時，人行近日也祭出多項措施、大力度投放流動性。

本周三(23日)，中國人民銀行進行2019年第一季定向中期借貸便利(TMLF)操作，操作金額為人民幣2,575億元，期限一年。

1月以來，人行也多次實施逆回購。1月17日，人行進行人民幣5,700億元的逆回購操作，是有史以來最大一筆逆回購操作。

申萬宏源認為，目前的降準意在給予小微和民企更多支援，對於房地產市場來說，降準可能讓融資邊際改善，但難以有效提振需求。財經評論人曹中銘也表示，人行此次降準，既非著眼於房市，也非針對低迷的股市，而是針對中小微與民營企業。

中國銀行國際金融研究所李赫預計，今年全年還會有2到3次降準。

華創證券認為，2019年基準存款準備金率全年可能有3%-3.5%的下行空間。就節奏而言，距離下次降準仍有一定的時間間隔，第一季末前後、6月、9月底或10月初可能仍將是降準操作選擇的時點。上半年降準次數可能多於下半年。