阿里影業金援華誼兄弟

2019-01-25 01:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



阿里影業昨（24）日公告，同意借款人民幣7億元（約新台幣32億元）給華誼兄弟以拓展業務，按人民銀行五年期借貸的貸款基準利率約4.75%。華誼兄弟保證五年內完成上映十部電影。雙方股價昨日皆收紅。

新京報報導，根據框架協議，借款為期五年，雙方並展開合作。其中，華誼兄弟主控的影視作品，北京中聯華盟或其關聯方在同等核心商業條件下將享有投資、營銷發行、網路傳播等多項優先權，華誼兄弟保證五年內完成主控並上映10部院線電影。

24日A股開盤，華誼兄弟早盤一度漲停，終場股價收在人民幣4.86元，上漲6.81%；阿里影業早盤開高震盪，午盤後跌1.54%，尾盤緩步回升至港幣1.31元，上漲0.76%。

華誼兄弟已同意提供各項抵押品，包括附屬公司的股權質押擔保、所持有基金份額收益權質押擔保，及由華誼兄弟兩名主要股東及關聯方提供無限連帶責任保證等。

2018年11月，阿里影業啟動「錦橙合製計畫」，首部電影是動畫電影《小豬佩奇過大年》，預計在2019年大年初一上映。其宣傳片《啥是佩奇》放出後，引發熱烈討論。

相比阿里影業的作品受追捧，財聯社報導，華誼兄弟成為大陸民營電影公司裡唯一缺席2019春節檔期的電影公司。

春節檔期為影視業兵家必爭之地，以製作能力著稱的華誼兄弟竟直接缺席，分析認為，華誼兄弟手裡暫時沒錢。

此次，阿里影視與華誼兄弟的戰略合作，促進電影產業鏈上下游合作夥伴的連結，觸達更海量的用戶，創造更多的商業變現機會。有望為華誼兄弟注入新的資金來源。