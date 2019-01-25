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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

陸股解碼／外資加碼權值股

2019-01-25 01:19經濟日報 陳蓓娟

亞股昨日普遍收紅，A股三大指數均上揚，盤面上券商、電子元件、通訊族群類股表現居前，終場上證指數上漲0.41%，收盤2,591點；創業板指數漲勢更勝，上漲1.12%收1,265點。大陸12月出口下降，反映美中貿易所促使的提前拉貨現象，特別是2018年第3、4季市場擔心進一步加徵關稅，使得下滑更是明顯。

G20後雙方進入緩衝期，預估3月1日僅是階段性結尾，而非協商告終，從近期新聞更可看出，雖大陸國務院副總理劉鶴擬於月底訪美，提高對話層級，但未見實質進展，貿易變數很有可能持續制約A股資金信心。預估如能維持目前10%關稅且不增加商品金額，已是符合市場預期的較佳成果，可望給予大陸很大喘息空間。

大陸自去年下半年起採基建托底經濟，第4季GDP增速6.4%、全年6.6%符合預期。現階段基礎建設不會像2008年一樣全面性，而以所謂「新基建」包括特高壓、5G相關、城軌交通等，針對區域建設精準投資，是近期可關注重點。進入年節時期，去年第4季有明顯修正的白酒行業整體估值來到30倍以下，且是其他股票市場稀缺產業，在春節效應、外資積極買入帶動下，可望有所表現。

春節後返工潮是否正常，影響大陸製造業整體狀況，是現在就業數據與3月全國「兩會」政策重點。4月將公布第1季季報與2018年年報，近期市場或對成長族群看法保守，相對而言，權值股是外資加碼重點，北上資金今年以來持續淨流入，2月底MSCI要公布中國A股權重調整，亦對增量資金正面，較具估值修復期待。（作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人）

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