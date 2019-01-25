證監會:推A股三大進化

2019-01-25 01:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



大陸證監會副主席方星海 （網路照片） 分享 facebook 一年一度的大陸證監會系統工作會議召開在即，證監會副主席方星海近來釋出的訊息顯示，A股今年將出現三大變化，一是科創板上半年有望推出；二是取消新股上市首日漲跌幅限制；三是股指期貨進一步鬆綁。

證券時報報導，按照慣例，證監會主席劉士餘將在證監會系統工作會議中提出工作報告，總結2018年主要工作，研究部署2019年重點任務。預計資本市場改革措施和穩定發展將成為會議主題，定下全年監管基調。

中新社旗下新媒體「國是直通車」分析，中央全面深化改革委員會23日已通過設立上交所科創板並試點註冊制總體實施方案，方星海在達沃斯論壇上也表示，科創板推出越快越好。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，科創板在2019年上半年正式推出應該沒有問題。他判斷，體量較大以及在科技、生物醫藥等方面有所創新的企業具備優勢。科創板與創業板相互補充，在行業方面，可能導向雲計算、大數據、生物醫藥等科技含量較高的新興產業企業。

方星海日前也透露，證監會正在研究取消新股首日漲跌幅限制。董登新對此表示，取消首日漲停板，讓新股的交易成交價格一步到位，更能反映市場真實的供求關係。他建議早日取消新股上市首日的漲跌幅限制，甚至可以在新股上市首日引入T+0回轉交易，在第二個交易日再恢復正常。

在股指期貨進一步鬆綁方面，董登新分析，過度行政管制，使股指期貨無法發揮自身風險管理工具的作用，流動性面臨枯竭，甚至逐漸失去自身市場屬性。

隨著滬港通、深港通、滬倫通的逐步引入，境外資本進入A股市場，要求有風險管理的工具，對相關金融衍生品進行風險對沖，所以需要監管單位儘早將股指期貨市場恢復原貌。

申萬研究所首席市場專家桂浩明認為，大陸資本市場往往行情不好，盲目認定是造成股市不景氣的原因，在當前市場環境下，進一步鬆綁股指期貨交易，增強交易活躍度，是促進資本市場發展的重要手段。