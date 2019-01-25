2040年 全球近半數轎車是電動車

2019-01-25 01:33 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



國際能源署23日在北京發布《世界能源展望2018》。報告認為，全球電力需求增長的20%將來自中國的電動機需求。到2040年時，全球所有能源需求增長都將來自發展中經濟體，全球近半數轎車都會是電動車。

新華社報導，國際能源署首席能源模型官勞拉．科齊在當天召開的發布會上表示，對於更依賴輕工業、服務業和數字技術的經濟體，電力日益成為首選「燃料」。至2040年，全球近半數轎車都會是電動車，電力在最終能源消費中的佔比將增至近三分之一。

報告顯示，隨著太陽能光伏競爭力日益增強，其裝機容量在2025年前會超過風電，2030年左右超過水電，2040年前超過煤電。可再生能源發電佔比將從當前的25%增長到40%左右。中國核電發電量在2030年前將超過美國和歐盟。

2017年全球無電人口首次降至10億以下。但國際能源署預計到2040年仍有逾7億人用不上電，他們主要位於撒哈拉以南非洲的農村定居點。

在油氣方面，報告認為，轎車石油消費將在未來五年左右達到峰值。不過，石化、卡車、飛機和船舶工業依然會使石油需求處於上升趨勢。

至2025年左右，美國在全球油氣產量增長中的比重會達到一半以上。全球近五分之一的石油和四分之一的天然氣產自美國。頁巖革命會給傳統油氣出口國帶來巨大壓力。

天然氣將超越煤炭成為全球能源結構中的第二大燃料。2030年全球的天然氣使用量將增長45%。