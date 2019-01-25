網絡零售額突破950億元 重慶打造國際消費中心

2019-01-25 01:33 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



重慶全市商務工作會24日舉行，明確將建設國際消費中心城市，增加國際優質消費品和高端產品供給。

中新社報導，重慶是中國中西部唯一直轄市和國家中心城市，對周邊近2億人口具有集聚輻射作用。據重慶市商務委員會主任張智奎介紹，2018年重慶市社會消費品零售總額增長8.7%，消費支撐貢獻穩定。當地進口商品經營網點累計超過2000個。該市網絡交易額突破1.1萬億元（人民幣，下同），網絡零售額突破950億元，跨境電商進出口及結算超200億元。

2019年重慶市商務工作主要預期指標中，全市社零總額增長7%，力爭增長8%。張智奎說，重慶將統籌推進國際消費中心城市建設，不斷增強消費對經濟增長的基礎性作用，形成消費聚集、品牌匯集、流通集散、價格形成、產業服務的中心功能。

張智奎表示，重慶將培育中高端消費市場，增加國際優質消費品和高端產品供給；促進實物消費提檔升級，優化發展住房租賃、汽車消費、綠色消費、信息消費等，完善「互聯網+消費生態體系」，推動傳統商貿創新發展。

重慶還將建立健全高層次、廣覆蓋、強約束的質量標準和消費後評價體系，完善全過程產品和服務安全防範機制；加強消費領域企業和個人信用體系建設，健全消費者維權機制，建設重要產品質量追溯體系，創建安全放心的消費環境。

值得一提的是，重慶還將統籌推進開放通道拓展，立足自身承東啟西、溝通南北、通江達海的獨特區位優勢，打造輻射東西南北四個方向、涵蓋「鐵公水空」四種方式的綜合交通樞紐；做強東向開放通道，拓展西向中歐班列（重慶）功能，提升南向陸海新通道，做實北向「渝滿俄」國際鐵路班列，打造國際航空樞紐，加快推進內陸國際物流樞紐建設。