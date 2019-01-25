深圳進出口總值3萬億元 僅次上海

2019-01-25 01:33 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



深圳海關統計，2018年深圳進出口總值為3萬億元（人民幣，下同），與上年相比增長7%，規模僅次於上海，繼續居大陸大中城市第二位。其中出口1.63萬億元，出口規模連續26年居內地大中城市第一位；進口1.37萬億元，進口規模為大陸大中城市第三位。

中新社報導，深圳外貿的發展結構在持續優化。深圳海關統計分析處副處長柯火娟表示，深圳的跨境電商、租賃貿易等外貿新業態進出口成倍增長，發展勢頭強勁；民營企業成為深圳外貿發展的主要增長動力，市場主體地位進一步鞏固；高技術高附加值產品在外貿產品結構中占據主導地位，高新技術產品及民生消費品進口規模位居全國前列。

2018年深圳對香港地區進出口6807.8億元，同比增長3.9%，佔全市進出口總值的22.7%；對東盟、台灣和韓國等周邊地區進出口保持兩位數增速；對一帶一路沿線國家進出口增長9.9%，高於全市外貿整體水平。

深圳海關關長陳小穎說，2018年深圳市的進出口總體保持平穩，「大中城市外貿總值第二」、「出口值第一」的地位仍然十分穩固。

進入2019年，外部經濟形勢仍然複雜嚴峻，不確定、不穩定因素依然較多，深圳外貿面臨的壓力將進一步加大。