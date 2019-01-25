廣東外貿首破7萬億元 創新高

2019-01-25 01:33 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸海關總署廣東分署23日發布數據顯示，廣東省2018年外貿規模首破7萬億元人民幣，創歷史新高，並連續33年保持全國第一。

海關總署廣東分署統計，廣東省2018年外貿進出口總值達7.16萬億元人民幣，同期增長5.1%，佔全國外貿總值的23.5%。其中，出口4.27萬億元人民幣，增長1.2%；進口2.89萬億元人民幣，增長11.3%；貿易順差1.38萬億元人民幣，收窄14.8%。

海關總署廣東分署表示，廣東省民營企業進出口快速增長。全省2018年有實際進出口數據的民營企業6.3萬家，增加5200家，共創造了3.5萬億元人民幣進出口，佔全省的47%，增長11.4%。

外貿新型業態快速發展，進出口產品結構不斷優化。數據顯示，廣東省2018年跨境電商進出口759.8億元人民幣，同比增長72%；市場採購出口2446.3億元人民幣，同比增長2倍。

與此同時，高附加值產品出口保持增長，優質消費品進口較快增長。2018年，廣東省勞動密集型產品出口下降7.5%，高新技術產品出口增長5.8%，手機出口增長18.3%；消費品進口1830.9億元人民幣，增長18.8%，化妝品、水海產品進口也大幅增長。