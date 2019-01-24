馬雲警告：科技可能導致第三次世界大戰

2019-01-24 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



阿里巴巴集團董事局主席馬雲。圖/新浪財經 分享 facebook 阿里巴巴集團董事局主席馬雲24日在達沃斯論壇上提出警告，科技可能導致第三次世界大戰。

新浪財經報導，馬雲指出，歷史證明技術創新是全球衝突背後的主要因素，「第一次世界大戰是因為第一次科技革命，第二次科技革命引發了第二次世界大戰，這是第三次科技革命-我們來了。」

這不是馬雲第一次發出這樣的警告。2017年，馬雲就發表類似的言論，認為機器學習和人工智慧的發展可能導致第三次世界大戰。

另一名科技億萬富翁、特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）也曾發表類似的不祥言論，認為政府之間成為人工智慧領域領導者的競爭可能導致第三次世界大戰。

談到機器人和人工智慧，馬雲強調了教育的重要性，表示年輕人應該能夠「做機器不能做的事情。」

儘管馬雲再次發出警告，但同時表示，仍然相信科技有做好事的潛力。

馬雲強調，在氣候變化領域，科技可以有利於社會的方式被使用，例如數據可幫助專家「有效地」和「聰明地」使用化石燃料。

馬雲表示，相信科技對人類來說是「偉大的」，但也補充僅僅「不作惡」是不夠的。

馬雲說：「我不是一個搞科技的人，但我相信科技對人類來說是偉大的。作為一家科技公司，僅僅不作惡是不夠的。你應該為世界做好事，為未來做好事，相信年輕人。」

「不作惡」（don‘t be evil）這句話是谷歌的座右銘，自2000年起就已成為谷歌內部企業行為守則的一部分。