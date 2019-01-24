香港小巴司機老化嚴重 業界倡輸入外勞司機

2019-01-24 14:32 香港01 記者黃偉倫／報導



凌志強表示，小巴司機平均年齡達65歲，業界贊成輸入外勞。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

根據運輸及房屋局昨（23）日回覆議員質詢提交的資料顯示，過去五年持有有效公眾運輸小巴士駕駛執照人數的數據，相關人數由2014年183,596人，下降至2018年174,616人持有效的小巴駕駛執照，為5年來新低，較2014年少約5.2%。

持牌小巴司機以50至59歲人士佔大多數

然而，在這近17.5萬人中，佔最多的是50至59歲人士，有57,846人，佔約33.2%；另外，以60歲以上人士計算，一共有72,126人，佔41.3%；80歲以上有1338人。至於29歲或以下人士，只有1,027人，僅佔約0.6%；30至39歲者，有13,021人，只佔約7.5%。

公共小型巴士總商會主席凌志強表示，小巴業界確面對老化問題，司機平均年齡達65歲，新入行者不少為退休人士。他坦言，小巴司機薪金較低，平均每月只有一萬多元，周末、日又需工作，待遇較差，幾乎無年輕人入行，「情願去GOGOVAN、Uber」。

他續稱，由於缺人入行，因此即使退休人士以兼職身分應徵，每周只工作半日，業界都會聘請。

業界支持引入外勞 比例可達「六四比」

對於輸入外勞，運房局表示，外地勞工將影響本地司機生計，而且外地司機的駕駛文化差異，或對道路安全有潛在影響，故當局會小心考慮。不過凌志強表示，業界支持引入外勞，認為本地與外地車長的比例，可達「六四比」，只要提供足夠培訓，相信來自任何地方的外勞都可駕駛專線小巴。

凌志強又建議，政府應放寬申請商用車輛學習及正式駕駛執照年期的規限，由要求必須持最少三年有效私家車或輕型貨車駕駛執照，改為最少一年，以吸引年輕司機。

文章授權轉載自《香港01》