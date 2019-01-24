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強勢治網！陸註銷30萬帳號

2019-01-24 01:33聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家網信辦自3日啟動網路生態治理專項行動，截至21日止，已註銷30.8萬餘個網路帳號。

中共總書記習近平近日強調網路治理的重要性，外界推估，今年中國大陸整頓網路、管控網路言論，將更嚴格。

據澎湃新聞報導，大陸國家網信辦從3日啟動網路生態治理專項行動，截至21日，累計清理涉網路生態問題的有害資訊709.7萬餘條，註銷違法違規帳號30.8萬餘個，關閉、取消備案網站733家，清理行動應用程式9382款，受理相關舉報5.3萬條。

這些被整頓和關閉的帳號或網站訊息，主要是屬於大陸官方定義的12類負面有害資訊，包括：淫穢色情、低俗庸俗、暴力血腥、恐怖驚悚、賭博詐騙、網路謠言、封建迷信、謾駡惡搞、威脅恐嚇、標題黨、仇恨煽動、傳播不良生活方式和不良流行文化。

大陸國家網信辦指稱，花瓣網存在嚴重生態問題，天天快報傳播低俗庸俗負面有害訊息，破壞網路生態，社會反響強烈。

大陸國家網信辦按照屬地管理原則，指導北京和浙江的地方網信辦約談和處置所屬的網站負責企業。

根據先前公布的消息，這項整治行動將持續6個月。大陸當局近年加強整治網路，2017年6月實施網路安全法後，又陸續針對在網站或社群平台上發布新聞內容提出規範，並要求微博等平台業者管理網路上的內容。

除了低俗、影響社會不良風氣的網路內容，大陸當局最在意的是網路資訊對政治可能的影響。

日前，習近平在「省部級主要領導幹部堅持底線思維著力防範化解重大風險專題研討班」上發表講話，要求在七大領域要防範和化解重大風險。

其中，在政治安全方面，習近平提到「加快建立網路綜合治理體系，推進依法治網」。外界據此分析，大陸當局已把網路看作攸關生死的決戰之地，對網路的監控將更加嚴格。

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