陸消費趨勢指數 平穩增長

2019-01-24 01:33 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



全球化監測和數據分析公司尼爾森23日發布2018年第四季度中國大陸消費趨勢指數報告指出，第四季度中國大陸消費趨勢指數為113點，較上一季度提升了1個點，實現平穩增長。

中新社引述報告指出，2018年，中國大陸全年的消費趨勢指數為113點，較2017年的112點實現平穩增長，整體保持穩中向好的態勢。尼爾森消費趨勢指數由消費者對就業前景的判斷、個人經濟情況以及消費意願三方面構成。消費趨勢指數高於100為積極，反之則為消極。

報告顯示，2018年構成中國大陸消費趨勢指數的三要素，均呈現穩中有進的態勢。其中，就業預期從2017年的70點躍升至75點；消費意願為60點，較2017年增長3個點；個人經濟情況則與上一年度持平，為69點。

同時，各城市的消費趨勢指數均保持平穩狀態。其中，農村地區和三線城市實現小幅上揚，分別從113點增長至115點和114點。一線城市為110點，二線城市為113點。

從該指數環比變動情況來看，較2018年三季度而言，中國大陸2018年四季度就業預期從73點增長至74點，成為領漲因素。個人經濟情況和消費意願則保持平穩狀態，分別為67點、58點。

從各城市級別來看，四季度，三四線城市消費趨勢指數領漲，分別為116點和112點，其中就業預期情況成為拉動其消費趨勢指數增長的主要因素，三線城市消費者的就業預期情況從62點上升至67點，四線城市從65點躍升至71點。

尼爾森中國區總裁趙新宇表示，隨著官方實施就業優先戰略和更加積極的就業政策，以創業帶動就業，穩定經濟發展預期，增強企業信心和競爭力，為就業市場創造良好條件，拓寬就業渠道，使消費者的就業預期提升。

趙新宇指出，隨著供給側結構性改革的推進，經濟結構優化，新經濟逐步壯大，新舊動能接續轉換，預計中國大陸經濟將繼續保持穩的格局，未來一段時間，中國大陸的消費趨勢指數還將保持平穩的趨勢。