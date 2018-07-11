特斯拉上海建廠 難逃美中貿易戰陰影

2018-07-11 08:17 中央社 紐約10日專電



上海市政府10日公布，特斯拉將在上海臨港地區獨資建造超級工廠（Gigafactory），規劃年產50萬輛電動車，是上海史上最大的外資製造業投資案。路透 分享 facebook

特斯拉（Tesla）計劃在上海建廠傳聞多時，終於塵埃落定。特斯拉與上海官方今天簽約，這家美國電動車大廠有望在中國擴大市場版圖，但美中貿易戰仍是揮之不去的陰影。

上海市政府10日公布，特斯拉將在上海臨港地區獨資建造超級工廠（Gigafactory），規劃年產50萬輛電動車，是上海史上最大的外資製造業投資案。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）飛往上海，與上海市長應勇出席合作備忘錄簽約儀式。

華爾街日報報導，北京放寬外資車廠在中國生產的合資規定後，特斯拉不需要中方合資夥伴，就能在中國建廠並形成供應網絡。但這筆投資案面臨美中貿易摩擦形成的風險，中國消費者若抵制美國貨，特斯拉恐難逃衝擊。

儘管如此，研究機構IHS Markit亞太區汽車業諮詢部總監趙英智指出，中國為電動車提供絕佳成長機會，特斯拉獨資建廠意味掌握更多控制權，也可保有所有收益，不必和中國合資夥伴分享。

過去一年，馬斯克為增加特斯拉大眾市場車款Model 3產量，承受極大壓力。第2季結束前一週，他終於實現單週生產5000輛Model 3的目標，第3季若能保持相同生產速率，特斯拉有望轉虧為盈。

特斯拉發言人在聲明中表示，上海廠需要2年左右才會開始生產，預計再過2至3年能達到50萬輛年產能。發言人還強調，在上海建廠不會影響特斯拉在美國「持續成長」的生產運作。

美國總統川普著眼就業，不斷施壓美國製造業留在國內生產，而不是跑到中國或墨西哥等地建廠。川普6月公開抨擊哈雷機車（Harley-Davidson）將部分產線從堪薩斯市移往泰國的計畫，特斯拉雖在上海建廠，但不打算把任何產線移出美國。

中國是特斯拉第2大市場，僅次於美國。特斯拉去年在中國銷量約1萬7000輛，美國約5萬輛。在政策鼓勵下，中國的電動車銷量迅速增加，在地生產比進口更有助於特斯拉在中國成長。

IHS Markit預估，中國顧客2022年將購買350萬輛電動車，遠高於去年的58萬輛。

美國上週對340億美元中國貨品加徵25%關稅，北京隨即還擊，將美國進口車關稅調高到40%，墊高特斯拉在中國的進口成本。上週末，特斯拉中國官網的ModelS基本款漲價近20%。