陸航空公司搶人 空姐薪資贏台灣1.5倍

2018-07-11 01:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



台籍機長孫維謙（左）與台籍空服員葉宇晴的專業能力受肯定。 中新社 分享 facebook

台籍空姐細緻的服務態度加上輕軟的台灣腔，近年備受大陸航空公司青睞，包括春秋、吉祥、海航在內的不少公司紛紛晉用台籍空服員，而且招募人數有增加趨勢，在大陸的台籍空服員的月薪已達新台幣6、7萬元，而且基本薪資之外的補貼、績效、獎金更是優渥。

2014年大陸廉價航空公司春秋航空首開先河，大規模跨海來台招聘空服員，2014年和2016年兩次在台北招聘，累計超過4,000名台灣青年參加面試。之後，大陸航空公司招兵買馬的腳步便未曾停歇，頗有藉著台籍空服員提升競爭優勢之意。

以海航為例，招聘台籍空姐的人數從2015年的50人增加到2016年的80人，台籍空服人員被分配到服務水準要求相對高的「精品航線」，例如北京—海口、北京—廣州、北京—深圳、北京—上海等經濟發達城市航線及精品國際航線，發揮服務優勢。

經濟日報提供 分享 facebook 大陸航空公司招募代表指出，大陸的空服人員基本工資加上補貼、績效、小時費，平均薪資是台灣航空公司的1.5倍以上。隨著近年大陸旅遊人數爆發式增長，加上國際油價下降，大陸航空公司利潤上升，年終獎金相對較高，拿個2、3萬人民幣也是常事。

去年3月，廈門航空來台招聘空姐，吸引2,300人報名。中華航空觀光發展協會執行長廖玲惠分析，受兩岸政治因素影響，航班大幅縮減，不過台籍空服員和機師仍搶手，主要是大陸航空市場太大，幾呈大躍進的增長。面對空服員人才外流，長榮大學航管系教授黃泰林表示，國內航空市場飽和，空服員出走是市場供需的結果。