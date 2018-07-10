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紫光公有雲 10日上線試商用

2018-07-10 22:54聯合報 記者林宸誼╱即時報導

紫光集團官網宣布，紫光公有雲10日上線試商用，目前紫光雲華北1區（天津）、華北2區（廊坊）和西南1區（重慶）的建設及內測於2018年6月30日如期完成。

紫光集團於2018年3月30日正式啟動紫光雲戰略，宣布投資人民幣120億元，進軍公有雲市場。

紫光雲總裁兼CEO吳健表示，紫光雲最初的目標就是3個月上線，這個時間非常緊張，3個月的執行計畫甚至要精確到每一天，紫光雲不僅用速度證明了自己的能力，同時在建設過程中始終堅持新架構、高起點、可信賴三個原則。

紫光雲的定位就是企業級（ToB）市場的公有雲，為了滿足數據不出城、當地語系化交付、多資源池納管等行業客戶的需求，採用了「一多三統一」的架構設計。

一多即多門戶，紫光雲通過大區節點+一級節點+城市節點的核心邊緣多級架構的設計，構建覆蓋全國的多個入口，在架構設計與搭建上天然具備了混合交付能力、個性定制能力與彈性擴展能力。

三統一即統一融合架構、統一資源管理、統一運營管理，通過自主研發的CMP（多雲管理平台）實現雲服務資源解析與綜合調度，在滿足分散式、分級、個性的同時，保證了底層架構和運營運維的統一。

紫光雲副總裁兼運營部總經理李永斌表示，紫光雲的建設沒有包袱，所以可以用最新的架構、最新的設備、最新的理念打造心中最好的雲。

在網路建設上，紫光雲採用最先進的100G核心+25G接入的計算連接和最新的NVME存儲連接架構；在伺服器配置上，紫光雲採用Intel最新Purley平台Skylake CPU，實現相同密度資源池性能平均提升20%。

同時，紫光雲與紫光西部數據聯合打造高可靠存儲系統，將雲存儲數據可用性提升到15個9，遠超行業平均標準。

可靠與安全是紫光雲的第一要務。紫光雲首席架構師王勇闡釋了紫光雲引入紫光集團「芯雲一體」與全球最新「授信安全」理念，將基於晶片構建可信根，實現資料加密存儲和許可權分級控制，打造貫穿基礎設施、資源、數據和應用的端到端安全防護體系。紫光雲與新華三集團聯合打造符合等級保護2.0的雲中心，共同組建基於公有雲的態勢感知預警中心。

吳健指出，可信賴，是紫光雲的追求與承諾，紫光雲的願景是做「可信賴的數位化合夥人」，這也是紫光雲網事業群的重要戰略。此次紫光雲能夠超常規極速上線，與紫光集團以及紫光雲網事業群各體系的技術累積、組織協同密不可分。2個月之內，完成運營平台的架構設計和開發調試，上百個模組的優化對接；1個月之內，重慶、天津和廊坊三個節點的設備同時到貨、同步實施、同步聯調，這本身就是一個巨大的挑戰，而紫光雲成功做到了。

這次上線試商用，紫光雲宣佈正式啟用https://www.unicloud.com/功能變數名稱。首期上線的基礎服務和平台服務共有12個大類，267種雲服務產品。

基礎服務涵蓋計算、存儲、網路、安全和監控5個大類，平台服務包括資料庫、大數據、開發測試、人工智慧、物聯網、視頻等類型的服務。

除了基礎服務和平台服務，紫光雲也上線了雲市場，為生態合作夥伴提供了產業應用相關產品展示、體驗與交易平台。

自7月10日起，紫光雲將正式向各地企業級客戶、合作夥伴發起邀請試商用，並分階段開放網上申請註冊。

按照紫光雲布局規劃，年內還會繼續加速建設，將於2018年底完成華北、華東、華南、西南4個大區節點的建設，並推進一級節點與城市節點的快速落地；2019年，紫光雲將布局海外節點。

紫光公有雲。10日上線試商用。紫光集團官網
紫光公有雲。10日上線試商用。紫光集團官網
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