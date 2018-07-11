學者解讀…改革腳步加快

2018-07-11 01:05 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 杜宗熹 ／上海10日電



上海官方在10日推出新的「開放100條」，華中科技大學自貿區研究中心執行主任陳波解讀，在現在中美貿易爭端的這個特殊的時間點，大陸的市場開放的步伐加快，本屆政府可能會大幅放寬上海的市場准入條件，值得期待。

陳波表示，「開放100條」首重自貿區建設，並提出要盡快落實自貿區的外商投資負面清單。而從自貿區開始，上海的國際化和市場開放程度，將會大幅增加。