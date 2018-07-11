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爭取台商投資 自貢推一站式服務

2018-07-11 01:49聯合報 特派記者汪莉絹／四川自貢報導

四川省自貢市近年擴大對台經貿交流合作，並將配合「惠台31條」措施，推出針對台商的投資優惠政策。自貢市投資促進委員會副主任蔡國銀表示，自貢正規畫成立台灣電子信息產業園，目前在爭取推出台灣產業園區的對口支持政策和措施，給台商更多的投資優惠。

蔡國銀表示，自貢是一個開放包容、誠實守信的城市，當前自貢正傾力打造最佳投資軟環境，相繼推出「自貢市招商引資涉企投資快速處理機制」和「自貢市損害投資軟環境行為責任追究辦法」，對投資者反應政策無法兌現、行政審批服務慢作為或不作為等現象，進行處理。此外，對重大招商引資項目實行「一站式」，「VIP代辦制」服務。

蔡國銀指出，自貢非常注重對台「引資引智」的工作，自貢市大安區正規畫成立台灣電子信息產業園項目。一直以來，自貢與台灣的經貿交流合作較為密切，多次組團到訪台灣新竹科學園區等地，也先後邀請台商組團到自貢訪問；希望自貢與台灣之間能有更多的經貿交流與合作機會。

蔡國銀強調，目前自貢正在推進「三個一」改革，即整合一部熱線、優化一個網站、辦好一個窗口，整合建立「12345」政務服務熱線，建立政府集約化門戶網站，力爭80%以上的服務手續「只進一扇門，最多跑一次」，使「一條龍」服務更便捷。

台商

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