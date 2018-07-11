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產業升級 千年鹽都轉型航天城

2018-07-11 01:49聯合報 特派記者汪莉絹／四川自貢報導

自貢副市長楊智艷。 特派記者汪莉絹╱攝影
自貢副市長楊智艷。 特派記者汪莉絹╱攝影
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素有「千年鹽都」之稱的四川自貢市，是四川省唯一的老工業城市產業轉型升級示範區；該市大力促進產業轉型升級，打造創新發展的現代產業體系。自貢副市長楊智艷表示，自貢推進技術改造提升傳統產業，並瞄準市場需求，大力培育戰略性產業和新興產業，以加速成為先進製造業的集聚地。

楊智艷日前接受記者專訪指出，自貢是因鹽而設的城市，其名字就是取自「自流井」和「貢井」兩口鹽井，鹽業開採歷史距今2000年，是享譽中外的「千年鹽都」。

他表示，今天以鹽及鹽化工和機械為主導的傳統產業，仍是自貢經濟主要支柱。在此基礎上，自貢正抓住作為四川唯一的老工業城市產業轉型升級示範區的機遇，推進傳統產業的改造提升和新興產業培育發展，正經歷從提鹵製鹽的傳統產業，加快向造翼飛天的航空與燃機等高端成長型產業轉型升級。

「百企改造」 產品特色升級

楊智艷指出，自貢正運用先進理念、先進技術改造提升傳統產業，實施「百企改造」計畫，引導支持企業加快技術改造，提升科技創新能力，促進產品升級換代。推動傳統機械製造向節能環保裝備製造轉型升級，推動鹽業向深加工、鹽化工向精細化工、硅氟化工延伸產業鏈，推動食品工業特色化、品牌化發展。

楊智艷說，自貢也瞄準市場需求，大力培育戰略性產業和新興產業；以航空與燃機、新一代電子信息、生物醫藥為代表的戰略性新興產業強勁發展。目前，自貢航空產業園已形成5平方公里承載能力，義大利直升機組裝、大華通用飛機生產基地、瀚宇航空零部件等一批項目已入駐；電子信息產業加快集群發展，投資30億元（人民幣，下同）的西南智能終端產業園、投資100億元的8/12吋硅片項目相繼引進。

高鐵當骨架 推廣城市旅遊

楊智艷指出，今年1－5月，自貢全市戰略性新興產業產值比重達到39.4%；同時在自貢良好的產業基礎，加快建設泵閥產業園、智慧照明產業園，積極培育新能源汽車產業。通過傳統產業改造提升和新興產業培育發展「兩條腿」走路，產業結構正由低端向中高端轉變，自貢正在加速成為先進製造業的集聚地。

楊智艷還表示，自貢正在加快建設國際文化旅遊目的地。自貢歷史文化悠久，除了鹽、味（鹽幫菜）及恐龍、彩燈的四張著名城市名片，自貢還有遍布城市各個角落的工業遺跡、會館、歷史街區等文化遺存，以及佛儒文化、紅色文化等資源，這些都為自貢打造獨具特色的國際文化旅遊目的地，奠定堅實基礎。而隨著川南城際鐵路、蓉昆高鐵的建設，自貢將全面進入高鐵時代。

比照迪士尼 打造恐龍公園

楊智艷透露，自貢與深圳華強方特集團公司合作的方特恐龍王國公園，總投資達30億元，占地1000畝，正在加快建設。該項目將按照迪士尼、環球影城的模式，運用現代科技，為遊客提供一個參與性、互動性、體驗性極強的世界一流恐龍主題公園。

另外，自貢與深圳華僑城合作的彩燈大世界項目已動工，將為遊客打造一個永不落幕、全球獨一無二的彩燈大世界。與此同時，自貢還在加緊建設鹽文化歷史街區、動漫小鎮、航空小鎮、彩燈小鎮等特色旅遊區。楊智艷說，兩、三年後，這些項目都將與高鐵同步完工投用，自貢的鹽、龍、燈、美食四張名片，將擦得更亮，更具吸引力。

高鐵恐龍深圳

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