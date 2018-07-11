昆山3年大計 推昆台融合發展

2018-07-11 01:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



江蘇省昆山市政府日前公布「推進昆台融合發展三年提升工程實施方案（2018-2020年）」（簡稱「方案」），昆山將用三年時間，進一步鞏固提升對台合作優勢，在更高品質上推動昆台全面融合發展。

方案明確指出，用三年推動昆山在兩岸產業深度合作、兩岸金融創新合作、兩岸全面融合發展等領域走在前列。

根據方案內容，昆山將推動兩岸產業深度融合，引導台企由資金密集型向智能製造升級，由代工生產向研發、品牌、銷售、服務環節延伸拓展，構建具有昆山特色的兩岸深度融合、體現高品質發展的現代產業體系。

此外，建設兩岸金融合作新高地，爭取金融改革先行先試，擴大金融業對台開放，加快金融產品和服務創新，增強金融支持台企轉型升級創新發展的能力。

方案中，強調要構建昆台全方位交流合作新格局，推動昆台在科技、教育、醫療、養老、文化、體育、旅遊等領域開展全方位交流合作，建設「宜居、宜業、包容、認同」的台商台胞大陸「精神家園」。提升昆台融合發展綜合環境，優化政府服務，暢通政企溝通渠道，為台企生根、昆台融合發展營造更優質的綜合環境。

富港電子財務經理徐仁傑來自台北，在昆山居住了八年。他認為，方案對台資企業轉型升級方面的態度更加清晰、明確，讓台商在研發費用、技術升級、設備改造方面更加敢於投入，台資企業對未來在大陸的發展也更有信心。

台商郭怡秀和丈夫在昆山創立的江蘇龍燈化學有限公司，2012年在台灣證券交易所掛牌上市，成為第一家在昆山發展壯大後返台成功上市的台企。郭怡秀說，方案讓她看到了新的發展機遇。