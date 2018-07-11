最強大腦 雲棲小鎮產值逾200億

2018-07-11 01:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



浙江雲棲小鎮五年內擬集聚雲計算平台上的各個領域的數千家企業和團隊，實現雲計算相關產值超過200億元人民幣，稅收1億元，成為創業創新的聖地、創新人才集聚的高地、科技人文的傳承地、雲計算大數據科技的發源地。

中評社報導，杭州西湖區的雲棲小鎮是基於雲計算大數據產業的特色小鎮，走進小鎮內國際會展中心，有不少創新科技產品，包括精準識別的蜻蜓眼人像平台、VR全景技術、虛擬漫游等。

雲棲小鎮以「政府主導、名企引領、創業者為主體」的雲棲模式，打造雲生態，發展智慧硬體產業，建設創業創新第一鎮，推動以基於雲計算的軟硬體產業融合發展。

雲棲小鎮的勾畫藍圖—雲集各方資源，聚合各式能力，堪稱「最強大腦」小鎮。目前小鎮已累計引進包括阿里雲、富士康科技、Intel、中航工業、銀杏穀資本、華通雲數據、數夢工場洛可可設計集團在內的各類企業425家，其中涉雲企業314家，產業覆蓋大數據、APP開發、遊戲、互聯網金融、移動互聯網等各個領域，已初步形成較為完善的雲計算產業生態。

雲棲小鎮正在構建「創新牧場．產業黑土．科技藍天」的創新生態圈，推動產業發展。「創新牧場」是草根創業者的舞台。創新牧場通過整合世界一流的設計、研發、製造檢測、電商、融資等基礎服務，專注扶持和幫助創業創新的中小企業成長。