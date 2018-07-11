上海擴大開放100條 外資金融業大鬆綁

2018-07-11 01:49 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 杜宗熹 ╱綜合報導



上海官方昨發布「擴大開放100條」，涉及包含金融、產業、智慧財產權、商業平台、商業環境等多項領域，並取消在滬銀行和金融資產管理公司外資持股比率限制，支持外國銀行在滬同時設立分行和子行，支持外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行在提交開業申請時一併申請人民幣業務。

第一財經報導，「擴大開放100條」將更開放合作提升上海國際金融中心。在銀行業方面，上海官方支持商業銀行在滬發起設立不設外資持股比率上限的金融資產投資公司和理財公司、支持在滬外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行開展代理發行、代理兌付、承銷政府債券（含外國政府在大陸境內發行債券）業務。

此外，上海官方支持設立多家分行的外資銀行將管理行獲准開展的人民幣業務、衍生產品交易業務拓展至其他分行；支持外資銀行向大陸境內分行撥付的營運資金合併計算。還將鼓勵在滬信託、金融租賃、汽車金融、貨幣經紀、消費金融等銀行業金融領域引入外資。

在證券業方面，上海官方支持外資在滬設立證券公司、基金公司、期貨公司，將外資持股比率上限放寬至51%，不再要求合資證券公司境內股東，至少須先有一家證券公司。也將向大陸中央爭取加快取消證券機構外資持股比率限制。 擴大合資券商業務範圍，允許其從事經紀、諮詢等業務。

保險業部分，放開外資保險經紀公司經營範圍，允許開展為投保人擬定投保方案、選擇保險人、辦理投保手續，協助被保險人或者受益人進行索賠，再保險經紀業務，為委託人提供防災、防損或風險評估、風險管理諮詢服務等業務。

此外，上海官方也支持外資在滬經營保險代理和公估業務，不設股比限制、降低外資保險公司設立的限制條件，取消外資保險公司設立需開設兩年代表處的要求、支持外資設立合資人身險公司，將外資持股比率上限放寬至51%。另外，也將向大陸中央爭取三年內，取消人身險公司外資持股比率限制。