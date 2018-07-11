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上海台商授信額度 再添300億

2018-07-11 01:49聯合報 特派記者杜宗熹／上海報導

上海銀行10日與上海台辦簽署「支持台資企業發展金融合作協議」。由上海台辦副巡視員...
上海銀行10日與上海台辦簽署「支持台資企業發展金融合作協議」。由上海台辦副巡視員李偉（前排左）、上海銀行副行長黃濤（前排右）代表簽署。 特派記者杜宗熹／攝影
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上海銀行與上海市台辦10日簽署「支持台資企業發展金融合作協議」，將針對在上海地區經營的台商，尤其是符合大陸戰略新興性產業、中小微企業與青年創業項目，提供總額度人民幣300億元（約新台幣1,410億元）人民幣和外幣的授信服務。

這是2006年雙方首次合作以來，上海市台辦與上海銀行第七次簽署合作協議。在前六輪合作過程中，上海銀行已累計為台資企業提供實際融資授信超過人民幣1,000億元（約新台幣4,700億元），涵蓋貸款、貼現、貿易融資、保函等各類表內外、本外幣融資，授信企業包括上海地區各行各業大中小型台資企業。

上海銀行行長胡友聯表示，上海銀行服務過的上海台商當中，為中小企業者比率超過40%，上海銀行將依據滬、港、台三地的戰略合作銀行、跨境合作夥伴與各地分行，積極推動業務，並保持在上海台資銀行業務量穩定，持續提升影響力。

上海市台辦副巡視員李偉指出，上海銀行是上海市最早開始台商金融服務的金融機構之一。未來因大陸經濟從高速發展、轉向高質量發展，上海將推進國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新等五個中心建設，台商的資金需求將繼續加強。

昨天上午上海也正式推出開放100條政策措施，這都是台商發展的重要契機，相信在滬台商未來一定會健康發展並壯大。

上海市台商協會會長李政宏解釋，台商無論是轉型升級、擴大規模，還是配合大陸的「一帶一路」建設，都需要金融業大力支持。但目前在上海的1.25萬家台商中，有高達70%至90%是中小和微型企業。因此，希望大陸的中小微企業信用擔保基金能夠納入台商，並與金融機機對接，這樣便可讓台商不需太多擔保品，取得貸款。

此外，李政宏也希望上海銀行能多扶植台商青創企業，給予相關台商業者貸款優惠，對新創事業給予支持、關懷和幫助。

上海台商人民幣

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