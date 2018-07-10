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中德兩國簽多項合作文件 涉汽車、化工領域熱門企業

2018-07-10 20:00聯合報 記者林宸誼╱即時報導

中國大陸總理李克強（右）與德國總理梅克爾（左）9日共同主持了第五輪中德政府磋商，...
中國大陸總理李克強（右）與德國總理梅克爾（左）9日共同主持了第五輪中德政府磋商，並簽署了20多項雙邊合作文件，涉及汽車、化工領域熱門企業。 美聯社
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中德兩國總理9日共同主持了第五輪中德政府磋商，並簽署了20多項雙邊合作文件，涉及汽車、化工領域熱門企業。

汽車領域部分，BMW與長城汽車、寧德時代與BMW、蔚來汽車與博世集團、BMW與華晨等相繼簽署合作協議；化學巨頭巴斯夫將建自己在大陸第2個、全球第6個一體化運營基地。

澎湃新聞、華爾街見聞報導，兩國在農業、教育、青年、衛生、化工、通信、汽車、自動駕駛等領域，簽署了20多項雙邊合作文件，在汽車、自動駕駛領域的合作，是中德雙邊合作最重要的領域之一。

BMW與長城汽車10日簽訂合資協議，決定在大陸合資建廠生產電動車，新合資企業定名為「光束汽車」。

工信部部長苗圩與德國聯邦經濟和能源部、聯邦交通和數字基礎設施部代表，9日共同簽署「關於自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明」，加強政府部門、行業組織、企業等在自動網聯駕駛/智慧網聯汽車領域的多層次交流與合作。

寧德時代與德國圖林根州州政府簽署投資建廠的協議，寧德時代將以2.4億歐元（新台幣86.9億元）在艾爾福特市設立電池生產基地及智慧製造技術研發中心。

蔚來汽車與博世集團簽署戰略合作協議，雙方將在感測器技術、自動駕駛、電機控制和智慧交通系統等領域展開重點合作。

BMW和華晨集團，就雙方合資企業簽署了一份長期框架性協議，將繼續擴大投資和生產，促進德國工業4.0與中國製造業升級融合發展，並啟動中德雙方在第三方市場的開發與合作。

福斯集團（中國）與安徽江淮汽車及西雅特（SEAT）兩方簽署諒解備忘錄，三方計畫在2021年前共建新能源汽車研發中心，開發電動汽車新產品與核心技術。

大陸集團與滴滴出行簽署戰略合作協議，發揮雙方在智慧互聯和出行服務領域的優勢，共同推動智慧出行發展，致力提升人們的出行體驗。

巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂，與廣東省常務副省長林少春，共同簽署非約束性合作諒解備忘錄，將在廣東建立一個高度一體化（Verbund）的化學品生產基地。

大陸是全球最大的化學品市場，約占40%的市佔，在全球化學品生產的增長中發揮主導作用。項目將於2030年左右完工，投資總額預計達到100億美元，第一批裝置最晚將於2026年竣工。

巴斯夫在全球一共營運6個一體化基地，其中位於南京的基地建於2000年；廣東的一體化項目建成後，將成為繼德國路德維希港、比利時安特衛普後，巴斯夫全球第三大一體化生產基地。

BMW德國

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