上海銀行攜手台辦 提供台企逾千億授信

2018-07-10 20:05 中央社 上海10日電



為落實上海對台55條，上海市台辦與上海銀行今天簽署協議，由上海銀行在今後2年內，為上海台資企業提供總額不低於人民幣300億元（新台幣約1395億元）的本外幣綜合授信額度。

上海市政府台灣事務辦公室今天下午與上海銀行簽署新一輪「支持台資企業發展金融合作協議」，上海市台辦主任李文輝、副巡視員李偉，上海銀行董事長金煜、行長胡友聯、副行長黃濤，上海市台協會長李政宏等人出席簽約儀式。

根據協議，上海銀行將在今後2年內，為上海地區台資企業提供總額不低於300億元的本外幣綜合授信額度。這是2006年雙方首次合作以來，第7次簽署合作協議。

上海市台辦指出，在前6輪合作過程中，上海銀行已累計為台資企業提供實際融資授信超過1000億元。授信項目涵蓋貸款、貼現、貿易融資、保函等各類表內外、本外幣融資，授信企業包括上海地區各行業大中小型台資企業。

上海銀行是首家在總行層面成立港台業務部、協調推動全行港台業務發展的中資銀行，目前已在北京、天津、成都、寧波、深圳、蘇州、昆山等地的分支機構與當地台辦、台協合作，為當地台企提供融資金融服務。

上海市響應中國大陸國務院台灣事務辦公室推出的對台31條，於6月1日公布「關於促進滬台經濟文化交流合作的實施辦法」，共計55條，大部分內容與對台31條相同，或是在上海既有對台政策上擴大深化。