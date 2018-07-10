北京瞭望／經濟冒出三個外部風險

2018-07-10 01:20 經濟日報 香港特派員 經濟日報 香港特派員 李春



踏入下半年，中共最高領導層對下半年中國經濟發展已有研判和部署，除了一系列堅持、繼續之外，其研判中表現出高度關注中國經濟面臨的風險和挑戰，其中又特別要求關注國際環境變化可能引發的不穩定、不確定因素。那麼，國際環境有哪些變化，中國又會怎麼應對呢?

一說到國際環境的變化和不穩定，一般都會想到美國，除眾所關心的中美貿易戰之外，影響到國際經濟大環境變化的還有美國政府的稅改、美聯準會的升息，這都將對國際大環境有所影響，也對中國經濟有直接間接的影響。

其實外界不大了解的，是中國的智庫們對國際經濟一直相當樂觀。在他們的各類分析報告和政策建言中，除了對國際市場大宗商品價格的起伏不定有些擔憂之外，就像認定中國經濟上半年持續穩中有進之外，也認定上半年世界經濟總體狀況良好，其基本依據是美國、日本等發達經濟體的增長動能未見削弱，還有比去年好一點的成長態勢，而新興經濟體則呈分化狀態，有的增長態勢也算不錯，如巴西及亞洲新興經濟體；有的出現一些困難，比如以美元計價的債務問題困惑；有的則出現了危機苗頭，如土耳其和阿根廷。但整體上來說，全球經濟成長仍有支撐動能。

但除了中美貿易戰的海量研究之外，近期專家和智囊們的分析報告或政策建言影響到中共決策層，令其提出要求更加關注外部風險挑戰的，主要有三大問題。

首先是美國等發達經濟體的政策取向改變。以美國來說，有川普的減稅，有美聯準會的升息、縮減資產負債表等，除了對發達經濟體有促變作用，還間接令新興經濟體受到影響，包括中國在內都面臨資本外流的風險，導致其金融市場出現震盪，一些新興經濟體有可能出現債務危機，一些新興經濟體可能出現區域性金融風險。而新興經濟體面臨風險和出現危機，反過來又可能引致全球性經濟動盪。

其二，國際大宗商品價格的波動，不僅可能帶來國際金融危機，也對中國經濟有深度影響，對中國部分產業和企業，甚至有災難性的影響。而國際大宗商品價格異常波動不僅會帶來國際金融風險，也會帶來中國的金融風險。

其三是兩個背離，即發達經濟體的經濟增長與中國經濟還在下行中的背離、美元等貨幣的升值與人民幣貶值的背離、宏觀政策變化如美國升息與中國不跟進的背離等等，帶給中國經濟極大不確定性。在這背離之勢中，中國的政策取向相當關鍵，能否推進更深入的結構調整、更徹底的市場化改革，是中國把不確定性轉向確定性的關鍵。

面對這些問題，中共決策層在部署下半年經濟工作時，已明確的要求實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展，而要實現這一路徑的發展，要求重視世界經濟的不確定性，一要準確研判形勢，二是強化預期管理，三要做好政策儲備，四是要認清中國自己的薄弱環節。在這些要求下如何推出具體的政策安排，相信稍後的中共中央政治局會議將作出進一步安排。