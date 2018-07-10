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中投超賺 資產十年翻三倍

2018-07-10 01:00經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

中國主權財富基金--中國投資有限責任公司昨（9）日公布最新年報，2017年境外投資淨收益率按美元計算為17.59%，創下歷史新高。

中投是大陸以國家外匯資金多元化投資，自2007年成立國有獨資公司，旗下有中投國際、中投海外和中央匯金。因此投資、獲益的一舉一動，都被外界放大鏡檢視，受到特別關注。

這也是中投發布的第十份年報，令人刮目相看的是，中投成立十年總資產規模已超逾9,414億美元，規模翻三倍，相當於十年內再造了三個中投公司。

經濟日報提供
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鳳凰網報導，據年報統計，中投累計年化國有資本增長率為14.51%，累計繳稅超過人民幣1兆元。

更令人矚目的是，今年年報首次曝光了中投旗下「中央匯金」的經營情況。因為2017年《年報》首次增設了境內股權管理章節，因而揭開根據國務院授權，對其控參股的國有重點金融企業進行股權投資的神秘面紗。

據年報統計，中央匯金先後投資國有銀行、商業銀行、證券公司等19家。

截至2017年底，中央匯金管理的國有金融資本為人民幣4.1兆元；其中，控股、參股有17家金融機構資產總額人民幣112兆元，年增8%；控股、參股機構全年淨利潤合計達人民幣1.1兆元，年增3.4%。

除了中央匯金，中投公司的境外投資則由中投國際和中投海外承擔。2017年境外投資淨收益率創歷史新高，為17.59%；截至2017年底，公司境外投資自成立以來累計年化淨收益率為5.94%，超出十年投資績效考核目標。

在中投海外投資，2017年涉及承諾投資額合計約38億美元。聚焦TMT、醫療健康、消費、先進製造等策略布局。

2017年度的重大投資，包括中投聯合多家中國企業總投資122.5億歐元，覆蓋了波蘭、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞、俄羅斯等多個一帶一路沿線國家。

中投與美國高盛集團成立中美製造業合作基金，目標承諾投資額50億美元，將投資於美國製造業、工業、消費、醫療等行業企業。

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