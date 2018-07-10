親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大陸外匯存底 終止連二跌

2018-07-10 00:58經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

報系資料照片
報系資料照片
分享
中國人民銀行（大陸央行）昨（9）日公布，6月外匯存底為3兆1,121億美元，較5月底的3兆1,106億美元，小幅增加15億美元。結束外匯存底連續兩個月下跌的局面。

人民幣6月大幅貶值3%，原本外界認為會引發企業及個人將資金匯至境外，華爾街日報並預測6月外匯存底可能減少100億美元。

澎湃新聞報導，大陸國家外匯管理局表示，國際金融市場波動性上升，美元指數微漲0.5%，主要非美元貨幣相對美元下跌和資產價格變動等因素綜合作用，外匯存底規模小幅上升。

在6月外匯存底出爐後，離岸人民幣對美元匯率直線拉升，從6.65升值到6.63附近，最高至6.6151。

在岸人民幣即期匯價也跟著走高，人民幣對美元即期匯率在以6.6410開盤後，大漲超過200個基點，下午收盤價6.6175。

大陸外匯存底從2017年2月開始，連續第12個月上升，但這一趨勢在今年2月被打破，隨後在3月重返正成長，不過這一趨勢在4月再度逆轉，當月減少179.68億美元，並在5月出現連續第二個月的下降，減少142.29億美元。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享
外匯局指出，今年以來，大陸經濟運行保持穩中有進、穩中向好的發展態勢，但全球經濟復甦分化，貿易摩擦震盪升級，部分新興經濟體面臨資本外流和貨幣貶值壓力。大陸穩健的基本面有效穩定市場預期，跨境資金流動形勢保持基本穩定。

人民幣對美元中間價從6.4078貶值到6月最後一個交易日的6.6166，累計下跌2,088個基點（幅度超過3.25%），抵消去今年全部漲幅，從6月20日開始，人民幣對美元中間價更是連續八個交易日走低。

興業銀行首席經濟學家魯政委認為，官方發聲穩定匯率預期，並不意味著直接在外匯市場進行數量干預，對人民幣匯率的影響更多通過穩定市場情緒來體現。在工具的選擇上，選擇價格手段和調節有效匯率政策帶可能性更大。

外匯局指出，在貿易保護主義抬頭，Fed持續升息縮表，全球流動性有所收緊的背景下，外部環境不確定性上升。國內外因素綜合作用，大陸外匯存底規模有望在波動中保持穩定。

外匯人民幣中國人民銀行

相關新聞

小米在港掛牌 首日就跌破發行價

2018-07-10 00:55

北京瞭望／經濟冒出三個外部風險

2018-07-10 01:20

中投超賺 資產十年翻三倍

2018-07-10 01:00

人行數位貨幣將用於零售

2018-07-10 01:00

港股上半年IPO案 稱冠全球

2018-07-10 00:55

陸股解碼／內需產業 潛利大

2018-07-10 00:55

陸將把貿易報復美國的稅收用來彌補受傷的企業和員工

2018-07-09 22:58

小米為何破發？ 有三個原因

2018-07-09 17:09

中美貿易開打 大陸台商轉至東南亞避險

2018-07-09 13:57

貿易戰 林毅夫：美企美債是中方籌碼

2018-07-09 13:18

騰訊音樂擬來美IPO

2018-07-09 13:13

醫療健康產業 兩岸交流新亮點

2018-07-09 13:06

台5大科技廠 Q2匯兌收益豐

2018-07-09 13:01

上交所深夜信心喊話 中國A股開盤走高

2018-07-09 12:08

獨角獸赴港股「避難」? 申報企業數量創新高

2018-07-09 12:01

鴻海FII上市滿月 距離高點下滑逾35%

2018-07-09 11:49

大陸外匯存底6月增15億美元 結束兩連跌

2018-07-09 11:36

小米IPO首日破發 雷軍：長期持有一定賺

2018-07-09 10:58

小米IPO首日盤中跌5.7% 雷軍：未必不是好事

2018-07-09 10:14

小米上市首日跌破發行價 至港幣16.6元

2018-07-09 09:32

中國動力電池產業 繁榮的尷尬

2018-07-09 03:22

貴州向全球招商 綠色產業受青睞

2018-07-09 02:55

重慶保稅平台 助境外藝術品探路

2018-07-09 02:55

海峽盃、台青培訓 上海瘋青創 一個周末搶搶滾

2018-07-09 02:55

擁陸創新潮 小心陷創業黑洞

2018-07-09 02:55

廈門 推進兩岸智財權交流

2018-07-09 02:55

學術走向產業 醫療健康 兩岸交流新亮點

2018-07-09 02:55

台商籌資1億人民幣 挺台青創業

2018-07-09 02:55

浙江推76條 給台企雙靠待遇

2018-07-09 00:43

大陸．資金．對策／境外研發費用加計扣除新規解析

2018-07-09 00:01

小米今港交所掛牌 雷軍三策略拚當全球智慧機三強

2018-07-09 00:01

智慧手機服務升級 才能衝高獲利

2018-07-09 00:01

A股證券帳戶 開放2類外國人

2018-07-08 23:56

新書看未來／兩岸從敵視 變供應鏈拔河

2018-07-08 23:56

貿易戰中國聯歐抗美失敗 反憂歐洲放冷箭

2018-07-08 22:18

陸企名人堂／這對父子「 抖」成陸十大網紅

2018-07-08 13:26

理財平台倒店35萬人被騙50億 主犯小學畢業

2018-07-08 12:52

兩岸人物／中興李自學 扛下復工重任

2018-07-08 00:52

兩岸人物／中行新行長 帶陸企走出去

2018-07-08 00:52
看更多

熱門文章

傳中共禁止各省 擅掛習近平肖像

2018-07-09 12:17

有指揮的即興？美學者：中國模式非傳統威權專制

2018-07-09 07:23

小米上市首日跌破發行價 至港幣16.6元

2018-07-09 09:32

小米為何破發？ 有三個原因

2018-07-09 17:09

自帶果汁機是哪招？ 陸網紅在海底撈僅花41元吃飽挨轟

2018-07-09 13:31

貿易戰 林毅夫：美企美債是中方籌碼

2018-07-09 13:18

中國專家：共軍兩棲戰力 與先進水平差距仍大

2018-07-09 20:47

世足四強乏味 大陸前國腳嗆：對決太無聊

2018-07-09 12:43

鴻海FII上市滿月 距離高點下滑逾35%

2018-07-09 11:49

中國動力電池產業 繁榮的尷尬

2018-07-09 03:22

射程一公里雷射槍 外媒：中國維穩新器

2018-07-09 12:21

小米IPO首日破發 雷軍：長期持有一定賺

2018-07-09 10:58

民團：中共連律師都抓 台灣人應警惕

2018-07-09 15:14

中國鞏固統治 紐時：龐大系統監控14億人民

2018-07-09 18:38

影／壯觀稻田畫「千手觀音」不是染色而是「栽」出來的

2018-07-09 11:14

廣州中山大學爆#MeToo 重量級教授性騷擾女生長達6年

2018-07-09 20:49

小米IPO首日盤中跌5.7% 雷軍：未必不是好事

2018-07-09 10:14

中國企業搶標巴拿馬工程被疑涉弊 全案廢標

2018-07-09 18:42

大陸外匯存底6月增15億美元 結束兩連跌

2018-07-09 11:36

中美貿易開打 大陸台商轉至東南亞避險

2018-07-09 13:57

陸將把貿易報復美國的稅收用來彌補受傷的企業和員工

2018-07-09 22:58

新任麗水書記胡海峰到任 發揚習近平「麗水之讚」

2018-07-09 17:57

東莞台協盃高球賽 未賽先轟動

2018-07-09 02:55

獨角獸赴港股「避難」? 申報企業數量創新高

2018-07-09 12:01

16日起出入境香港 攜逾48萬外幣要申報

2018-07-09 20:43

與令計劃有關 陸證監會前副主席姚剛增「內線交易」罪

2018-07-09 21:48

三伏「天灸」火爆開場

2018-07-09 02:55

扶貧送老婆？中國網友諷：扶貧只扶男 女性不是人

2018-07-09 20:33

李克強訪德 中國強調齊力對抗保護主義

2018-07-09 21:41

北京求職騙局：高薪誘整容 再逼陪酒還貸

2018-07-09 20:22

上交所深夜信心喊話 中國A股開盤走高

2018-07-09 12:08

大閘蟹現場烹 中西人士齊品評

2018-07-09 02:55

台5大科技廠 Q2匯兌收益豐

2018-07-09 13:01

走過一千天 陸維權律師被抓遭逮始末

2018-07-09 15:13

台灣大學生研習營 貴陽啟動

2018-07-09 02:55

瑪莉亞來襲中國也警戒 兩岸部份航線取消

2018-07-09 20:09

那些維權律師今安在？5歲稚童翹首望父歸

2018-07-09 15:14

江蘇淮安 荷花盛綻

2018-07-09 02:55

人權組織籲中國政府釋放709大抓捕在押人士

2018-07-09 12:40

中國也缺電 今夏恐短缺逾一千萬千瓦

2018-07-09 17:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top