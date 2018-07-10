大陸外匯存底 終止連二跌

2018-07-10 00:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



報系資料照片 分享 facebook 中國人民銀行（大陸央行）昨（9）日公布，6月外匯存底為3兆1,121億美元，較5月底的3兆1,106億美元，小幅增加15億美元。結束外匯存底連續兩個月下跌的局面。

人民幣6月大幅貶值3%，原本外界認為會引發企業及個人將資金匯至境外，華爾街日報並預測6月外匯存底可能減少100億美元。

澎湃新聞報導，大陸國家外匯管理局表示，國際金融市場波動性上升，美元指數微漲0.5%，主要非美元貨幣相對美元下跌和資產價格變動等因素綜合作用，外匯存底規模小幅上升。

在6月外匯存底出爐後，離岸人民幣對美元匯率直線拉升，從6.65升值到6.63附近，最高至6.6151。

在岸人民幣即期匯價也跟著走高，人民幣對美元即期匯率在以6.6410開盤後，大漲超過200個基點，下午收盤價6.6175。

大陸外匯存底從2017年2月開始，連續第12個月上升，但這一趨勢在今年2月被打破，隨後在3月重返正成長，不過這一趨勢在4月再度逆轉，當月減少179.68億美元，並在5月出現連續第二個月的下降，減少142.29億美元。

經濟日報提供 分享 facebook 外匯局指出，今年以來，大陸經濟運行保持穩中有進、穩中向好的發展態勢，但全球經濟復甦分化，貿易摩擦震盪升級，部分新興經濟體面臨資本外流和貨幣貶值壓力。大陸穩健的基本面有效穩定市場預期，跨境資金流動形勢保持基本穩定。

人民幣對美元中間價從6.4078貶值到6月最後一個交易日的6.6166，累計下跌2,088個基點（幅度超過3.25%），抵消去今年全部漲幅，從6月20日開始，人民幣對美元中間價更是連續八個交易日走低。

興業銀行首席經濟學家魯政委認為，官方發聲穩定匯率預期，並不意味著直接在外匯市場進行數量干預，對人民幣匯率的影響更多通過穩定市場情緒來體現。在工具的選擇上，選擇價格手段和調節有效匯率政策帶可能性更大。

外匯局指出，在貿易保護主義抬頭，Fed持續升息縮表，全球流動性有所收緊的背景下，外部環境不確定性上升。國內外因素綜合作用，大陸外匯存底規模有望在波動中保持穩定。