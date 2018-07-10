東北發展 2大挑戰待克服

2018-07-10 01:40 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



今年上半年大陸東北經濟發展顯現好轉跡象，但限制東北振興的多個癥結，仍然待解。

中新社報導，中國東北振興研究院專家委員會第二次會議暨紀念改革開放40周年座談會上，與會專家多為東北經濟發展的親歷者和推動者，他們對當下如何以改革進一步推動東北經濟發展提出各自建議。

海南改革發展研究院院長、中國東北振興研究院院長遲福林說，新時期東北全面振興要破解的首要難題，在於通過內需拉動消費。此外，核心問題是體制機制問題，以改革破題。在改革當中，尤其要注意經商環境。「要給改革者想幹事、能幹事、幹成事創造環境，才能創造解放思想的環境。」

東北大學校長、中國東北振興研究院院長趙繼認為，目前東北經濟社會發展呈現一些好的跡象，經商環境改善力度較大，東北三省四市的經濟形勢穩定好轉跡象顯現。但是東北發展也面臨兩大挑戰：一是國企改革的壓力依然繁重；二是社保壓力依然很大。這些更深層次的問題，是東北地區改革中的重要難點問題。

區域經濟學家范恒山認為，針對東北經濟下行壓力，國家制定一系列戰略部署，東北經濟穩定好轉趨勢已開始顯現。「但東北問題的根本還在於體制機制上，需要以深化改革加快東北全面振興的進程。」他建議，要在改善經商環境上狠下功夫，要從激勵機制和法人治理結構入手。