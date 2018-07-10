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德國中國創新聯盟 柏林註冊

2018-07-10 01:40聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

德國中國研發創新聯盟昨在柏林註册成立，中國科學技術部部長王志剛和中國駐德國大使史明德共同為聯盟揭牌，並見證德國中國研發創新聯盟與陳清泉院士科創中心簽約。

中新社報導，德國中國研發創新聯盟是以中資企業海外研發機構、海外華人科學家及學者組成的創新聯盟，是凝聚海外科技能力，推動大陸國家科技發展戰略、促進中德合作的一種創新和嘗試。

德國中國研發創新聯盟主席雷憲章揩出，聯盟在中國駐德大使館科技處指導下於2016年11月24日成立。2018年7月8日聯盟註册成功，成為法律架構下的正式組織。

經過一年多發展，聯盟現有成員單位12家，目前有數十家企業正在進行聯盟成員註册程序，預計在2018年底，聯盟成員將達到24家。

在當天舉行的座談會上，來自國家電網、中國中車、中德軌道交通技術聯合研發中心、蔚來汽車等企業和機構的代表就中德科技技術創新合作交流了看法。

王志剛代表中國科學技術部對聯盟成立表示祝賀。他表示，中國在科技領域開放的大門只會越開越大，今後將不斷推動同各國在各層面、各領域和各主體的全方位合作。

史明德表示，德國作為工業強國，創新是其主要動力。中國正處在從大到強的發展關鍵階段，自主創新能力尤為重要。他認為，聯盟成立可為中國國內創新增添新動力，具有重要意義。

德國院士柏林

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