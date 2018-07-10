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陸祭4策略 促進對外貿易平衡

2018-07-10 01:40聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國務院辦公廳昨轉發商務部等部門「關於擴大進口促進對外貿易平衡發展的意見」（以下簡稱「意見」），強調從改善進口結構、改善貿易自由化便利條件等方向，促進對外貿易平衡。

新華社報導，「意見」指出，在穩定出口的同時進一步擴大進口，促進對外貿易平衡發展，推動經濟高品質發展，維護自由貿易。「意見」從四方面提出擴大進口促進對外貿易平衡發展的政策措施。

一是優化進口結構促進生產消費升級。支持關係民生的產品進口，適應消費升級和供給提質需要，支持與人民生活密切相關的日用消費品、醫藥和康復、養老護理等設備進口。落實降低部分商品進口稅率措施，減少中間流通環節，清理不合理加價，切實提高人民生活水準。完善免稅店政策，擴大免稅品進口。大力發展新興服務貿易，促進建築設計、商貿物流、諮詢服務、研發設計、節能環保、環境服務等生產性服務進口。

二是優化國際市場布局。加強「一帶一路」國際合作，充分發揮多雙邊經貿合作機制的作用，將「一帶一路」相關國家作為重點開拓的進口來源地。加快實施自貿區戰略，積極推進與有關國家和地區的自貿區談判，加快建設立足周邊、輻射「一帶一路」、面向全球的高標準自貿區網絡。落實自最不發達國家進口貨物及服務優惠安排。

三是積極發揮多渠道促進作用。辦好中國國際進口博覽會，持續發揮外資對擴大進口的推動作用，完善外商投資相關管理體制，優化境內投資環境；推動對外貿易與對外投資有效互動，加快推進簽訂高水準的投資協定，提高對外投資便利化水準；創新進口貿易方式，加快複製推廣跨境電子商務綜合試驗區成熟經驗做法，加快推進汽車平行進口試點。

四是改善貿易自由化便利化條件。大力培育進口促進平台，培育形成一批示範帶動作用突出的國家進口貿易促進創新示範區。優化進口通關流程，提高進口貿易便利化水準。降低進口環節制度性成本，清理進口不合理收費。加快改善國內營商環境，加強外貿誠信體系建設和知識產權保護，推進以缺陷進口消費品召回體系為核心的進口消費品品質追溯體系建設，嚴厲打擊假冒劣商品，規範和完善國內市場秩序。

一帶一路國務院

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