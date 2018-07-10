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P2P網貸萎縮 北上廣跌破千家

2018-07-10 01:40聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

前幾年炒得火熱的P2P網上借貸，繼續大量淘汰。統計顯示，6月北京上海及廣州三地正常營運的網貸平台數目跌破1,000間，至剩998家。但以成交額來看，P2P網貸規模仍大。

網貸之家上周六（7月7日）發布P2P網貸行業6月營運報告，上海停業及問題平台居於大陸全國之首，共有21家，而北京及廣州分別各有10家。

「證券時報」報導，近期金融監管趨嚴，網貸備案延期，股市大跌以及整個市場流動性緊張，市場上不合規、經營不善的平台不斷出事。隨着問題平台持續出現，投資人對背景較差平台態度也愈來愈謹慎。

截至6月底，北、上、廣停業及問題平台總共有41家，較5月底大增23家。其中有37家問題平台，當中36家提取現金有困難，一家已倒閉。

以中國大陸來看，停業問題平台有80家，其中問題平台有63家，60家提取現金有困難，3家已倒閉。

至於成交額，6月網貸成交額1289.8億元（人民幣．下同）。以成交額來看，P2P網貸規模仍很大。6月北上廣貸成交額合共1,289.77億元，按月減少41.68億元。北京以583.86億元穩居第一，上海376.91億元排第二位，廣東則以329億元排第三位。

就在問題平台不斷增加的同時，6月網貸行業又有新融資，六宗融資合共融資額為34.8億元，7月暫時再獲得兩宗融資，是市場較好的消息。

P2P北京上海

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