陸股解碼／內需產業 潛利大

2018-07-10 00:55 經濟日報 許廷全



美中貿易戰開打，發展如市場預期，短線利空暫時出盡，市場信心回溫，全球股市隨之反彈，昨（9）日滬深指數亦強勢反彈，三大指數大漲逾2%，滬指更是重新站上2,800點大關，漲幅達2.47%，收在2,815點，並創下逾25個月的單日最大升幅。次新股及陶瓷股升逾6%；醫療器械、石油及農藥化學相關族群漲幅逾4%；水泥及化纖股亦漲逾3%；金融股升2.57%。

儘管貿易戰後續發展仍需關注，不過面對市場連續下跌，當地市場資金並未出現大幅流出跡象，如今利空影響暫歇，短線上，在資金面仍相對充裕的情況下，市場有望逐步回歸基本面，反映實體經濟的表象。

在流動性方面，大陸官方政策面考量金融去槓桿與外需或受國際政治衝擊，資金端仍將給予一定程度的支持，定向降準為未來量化工具選項，區隔化資金釋放將為主要方針。上周人行也正式下調國有大型銀行等銀行的存款準備金率0.5個百分點，釋放流動性人民幣7,000億元。在歷經這一波修正後，年初迄今表現相對疲軟的中國股市，投資價值浮現，低估值有利於資金流入，料有基本面或政策面扶持的優質成長個股，仍將是主導中長期市場的要角，市場關注目光仍將回歸企業獲利和成長性。

展望後市，中長期而言，中國扶持產業發展策略往新經濟靠攏趨勢不變，在企業獲利強勁下，布局聚焦成長趨勢明確產業及企業為重。也可聚焦有望由大陸內需所帶動企業獲利的成長機會，布局以內需帶動增長動能的企業為主要投資標的。

（作者是安聯中國策略基金經理人）