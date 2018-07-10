親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸股解碼／內需產業 潛利大

2018-07-10 00:55經濟日報 許廷全

美中貿易戰開打，發展如市場預期，短線利空暫時出盡，市場信心回溫，全球股市隨之反彈，昨（9）日滬深指數亦強勢反彈，三大指數大漲逾2%，滬指更是重新站上2,800點大關，漲幅達2.47%，收在2,815點，並創下逾25個月的單日最大升幅。次新股及陶瓷股升逾6%；醫療器械、石油及農藥化學相關族群漲幅逾4%；水泥及化纖股亦漲逾3%；金融股升2.57%。

儘管貿易戰後續發展仍需關注，不過面對市場連續下跌，當地市場資金並未出現大幅流出跡象，如今利空影響暫歇，短線上，在資金面仍相對充裕的情況下，市場有望逐步回歸基本面，反映實體經濟的表象。

在流動性方面，大陸官方政策面考量金融去槓桿與外需或受國際政治衝擊，資金端仍將給予一定程度的支持，定向降準為未來量化工具選項，區隔化資金釋放將為主要方針。上周人行也正式下調國有大型銀行等銀行的存款準備金率0.5個百分點，釋放流動性人民幣7,000億元。在歷經這一波修正後，年初迄今表現相對疲軟的中國股市，投資價值浮現，低估值有利於資金流入，料有基本面或政策面扶持的優質成長個股，仍將是主導中長期市場的要角，市場關注目光仍將回歸企業獲利和成長性。

展望後市，中長期而言，中國扶持產業發展策略往新經濟靠攏趨勢不變，在企業獲利強勁下，布局聚焦成長趨勢明確產業及企業為重。也可聚焦有望由大陸內需所帶動企業獲利的成長機會，布局以內需帶動增長動能的企業為主要投資標的。

（作者是安聯中國策略基金經理人）

人民幣滬指

相關新聞

小米在港掛牌 首日就跌破發行價

2018-07-10 00:55

大陸外匯存底 終止連二跌

2018-07-10 00:58

北京瞭望／經濟冒出三個外部風險

2018-07-10 01:20

中投超賺 資產十年翻三倍

2018-07-10 01:00

人行數位貨幣將用於零售

2018-07-10 01:00

港股上半年IPO案 稱冠全球

2018-07-10 00:55

陸將把貿易報復美國的稅收用來彌補受傷的企業和員工

2018-07-09 22:58

小米為何破發？ 有三個原因

2018-07-09 17:09

中美貿易開打 大陸台商轉至東南亞避險

2018-07-09 13:57

貿易戰 林毅夫：美企美債是中方籌碼

2018-07-09 13:18

騰訊音樂擬來美IPO

2018-07-09 13:13

醫療健康產業 兩岸交流新亮點

2018-07-09 13:06

台5大科技廠 Q2匯兌收益豐

2018-07-09 13:01

上交所深夜信心喊話 中國A股開盤走高

2018-07-09 12:08

獨角獸赴港股「避難」? 申報企業數量創新高

2018-07-09 12:01

鴻海FII上市滿月 距離高點下滑逾35%

2018-07-09 11:49

大陸外匯存底6月增15億美元 結束兩連跌

2018-07-09 11:36

小米IPO首日破發 雷軍：長期持有一定賺

2018-07-09 10:58

小米IPO首日盤中跌5.7% 雷軍：未必不是好事

2018-07-09 10:14

小米上市首日跌破發行價 至港幣16.6元

2018-07-09 09:32

中國動力電池產業 繁榮的尷尬

2018-07-09 03:22

貴州向全球招商 綠色產業受青睞

2018-07-09 02:55

重慶保稅平台 助境外藝術品探路

2018-07-09 02:55

海峽盃、台青培訓 上海瘋青創 一個周末搶搶滾

2018-07-09 02:55

擁陸創新潮 小心陷創業黑洞

2018-07-09 02:55

廈門 推進兩岸智財權交流

2018-07-09 02:55

學術走向產業 醫療健康 兩岸交流新亮點

2018-07-09 02:55

台商籌資1億人民幣 挺台青創業

2018-07-09 02:55

浙江推76條 給台企雙靠待遇

2018-07-09 00:43

大陸．資金．對策／境外研發費用加計扣除新規解析

2018-07-09 00:01

小米今港交所掛牌 雷軍三策略拚當全球智慧機三強

2018-07-09 00:01

智慧手機服務升級 才能衝高獲利

2018-07-09 00:01

A股證券帳戶 開放2類外國人

2018-07-08 23:56

新書看未來／兩岸從敵視 變供應鏈拔河

2018-07-08 23:56

貿易戰中國聯歐抗美失敗 反憂歐洲放冷箭

2018-07-08 22:18

陸企名人堂／這對父子「 抖」成陸十大網紅

2018-07-08 13:26

理財平台倒店35萬人被騙50億 主犯小學畢業

2018-07-08 12:52

兩岸人物／中興李自學 扛下復工重任

2018-07-08 00:52

兩岸人物／中行新行長 帶陸企走出去

2018-07-08 00:52
看更多

熱門文章

傳中共禁止各省 擅掛習近平肖像

2018-07-09 12:17

有指揮的即興？美學者：中國模式非傳統威權專制

2018-07-09 07:23

小米上市首日跌破發行價 至港幣16.6元

2018-07-09 09:32

小米為何破發？ 有三個原因

2018-07-09 17:09

自帶果汁機是哪招？ 陸網紅在海底撈僅花41元吃飽挨轟

2018-07-09 13:31

貿易戰 林毅夫：美企美債是中方籌碼

2018-07-09 13:18

中國專家：共軍兩棲戰力 與先進水平差距仍大

2018-07-09 20:47

世足四強乏味 大陸前國腳嗆：對決太無聊

2018-07-09 12:43

鴻海FII上市滿月 距離高點下滑逾35%

2018-07-09 11:49

中國動力電池產業 繁榮的尷尬

2018-07-09 03:22

射程一公里雷射槍 外媒：中國維穩新器

2018-07-09 12:21

小米IPO首日破發 雷軍：長期持有一定賺

2018-07-09 10:58

民團：中共連律師都抓 台灣人應警惕

2018-07-09 15:14

中國鞏固統治 紐時：龐大系統監控14億人民

2018-07-09 18:38

影／壯觀稻田畫「千手觀音」不是染色而是「栽」出來的

2018-07-09 11:14

廣州中山大學爆#MeToo 重量級教授性騷擾女生長達6年

2018-07-09 20:49

小米IPO首日盤中跌5.7% 雷軍：未必不是好事

2018-07-09 10:14

中國企業搶標巴拿馬工程被疑涉弊 全案廢標

2018-07-09 18:42

大陸外匯存底6月增15億美元 結束兩連跌

2018-07-09 11:36

中美貿易開打 大陸台商轉至東南亞避險

2018-07-09 13:57

陸將把貿易報復美國的稅收用來彌補受傷的企業和員工

2018-07-09 22:58

新任麗水書記胡海峰到任 發揚習近平「麗水之讚」

2018-07-09 17:57

東莞台協盃高球賽 未賽先轟動

2018-07-09 02:55

獨角獸赴港股「避難」? 申報企業數量創新高

2018-07-09 12:01

16日起出入境香港 攜逾48萬外幣要申報

2018-07-09 20:43

與令計劃有關 陸證監會前副主席姚剛增「內線交易」罪

2018-07-09 21:48

三伏「天灸」火爆開場

2018-07-09 02:55

扶貧送老婆？中國網友諷：扶貧只扶男 女性不是人

2018-07-09 20:33

李克強訪德 中國強調齊力對抗保護主義

2018-07-09 21:41

北京求職騙局：高薪誘整容 再逼陪酒還貸

2018-07-09 20:22

上交所深夜信心喊話 中國A股開盤走高

2018-07-09 12:08

大閘蟹現場烹 中西人士齊品評

2018-07-09 02:55

台5大科技廠 Q2匯兌收益豐

2018-07-09 13:01

走過一千天 陸維權律師被抓遭逮始末

2018-07-09 15:13

台灣大學生研習營 貴陽啟動

2018-07-09 02:55

瑪莉亞來襲中國也警戒 兩岸部份航線取消

2018-07-09 20:09

那些維權律師今安在？5歲稚童翹首望父歸

2018-07-09 15:14

江蘇淮安 荷花盛綻

2018-07-09 02:55

人權組織籲中國政府釋放709大抓捕在押人士

2018-07-09 12:40

中國也缺電 今夏恐短缺逾一千萬千瓦

2018-07-09 17:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top