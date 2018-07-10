小米在港掛牌 首日就跌破發行價

2018-07-10 00:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



小米集團正式在香港交易所上市。小米董事長雷軍親自敲鑼開市。 新華社 分享 facebook 小米集團昨（9）日在香港掛牌上市，成為香港第一檔「同股不同權」的股票，但市場不賞臉，上市首日就跌破發行價港幣17元，開低走低，一度跌逾5%，最終下跌1.18%，收在港幣16.8元。

新浪財經、華爾街見聞報導，港交所相當重視首檔同股不同權的上市案，昨天特別為小米準備重達200公斤的鑼，讓小米董事長雷軍等人上市敲鑼使用。

對於小米股價跌破發行價，雷軍說，因為最近大勢不好，短期股價不是最重要，長期價格才重要，小米過去八年有起有落，這次IPO從低點開始未必不是好事。

至於何時到A股發行中國存託憑證（CDR），雷軍回應，目前大勢不好，CDR要萬無一失。兩周前跟大陸證監會反覆溝通後，決定暫緩。小米先上港股，等港股運轉合適後，再上CDR。同時上港股和CDR，現在不是最佳時間點。

分析師認為，小米被看空有三大原因，小米的估值被下調，造成投資者對小米的真實估值有擔憂；小米在未上市盤交易中已經遭遇破發，上周五未上市盤交易，報價在港幣16.5至16.52元之間，上市首日埋下陰影。最後，就是市場缺錢，據統計，今年在香港上市的公司，超過七成出現破發。目前在香港上市的公司雖然不少，但是募集的金額卻減少，也意味市場活水有限，投資熱度低。

恆生指數公司昨天公告，小米將於7月23日被納入恆生指數。成為納入恆指最快的公司。

小米上市後，雷軍的總持股量將占已發行股本約29.4%，並將持有投票權約54.74%。雷軍從小米集團獲得的財富達139.14億美元，其財富位居中國第12名。

閱報秘書／同股不同權

【記者 林茂仁】指一家公司的某些股票的投票權高於一般的股票，亦即持有股票的人就可利用少數的股份掌控公司，可以避免市場派敵意併購取得經營權。港交所推行同股不同權的公司有兩種，一是尚未有營收或獲利的生物科技公司，二是不同投票權架構的新興及創新產業公司，最多1股可有10股的投票權。