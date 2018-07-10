自認不會被制裁 華為續購美晶片

2018-07-10 01:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



資料科技保安問題最近備受美國關注，華為也傳出是美國重點留意的對象。不過華為輪值董事長胡厚崑認為，該公司不會成為美國制裁的目標，並表示今年會繼續採購美國晶片。

香港01報導，外界一直質疑華為有軍方背景，而華為公司多次澄清自己與政府沒有特殊關係。美國最近點名幾間中國手機及電訊企業或會危及國家安全，更提醒澳洲政府仔細考慮華為競購5G設備供應合約。

胡厚崑接受法國傳媒「Le Journal du Dimanche」訪問時表示，他不擔心公司會受到制裁，「很難想像會這樣。10年前我們建立了一套控制我們出口的系統，這個系統很有效。我們的政策是密切遵守歐洲、聯合國和美國推出的所有法律和規定。」

如果沒有美國零件，華為能否繼續生產？胡厚崑沒有正面回應，只是說華為擁有國際化的物流鏈：「我們必須保持開放態度，並選擇最佳的技術、最佳的產品。因此我們今年會繼續採購美國晶片。」

華為在美國發展困難重重，今年較早時美國議員要求Alphabet旗下Google重新考慮與華為的合作，認為存在安全威脅。而華為與美國電訊商AT&T在美國出售華為手機的協議，亦在最後一刻因安全問題而取消。

總部設在深圳的華為，7月初反擊美國指公司對當地構成安全風險的指控，向美國聯邦通訊委員會呈交文件，認為FCC的銷售禁令不合法。

外電引述華為提交的文件指，FCC認為公司在美業務「被人為限制，理由僅僅是對該公司與中國政府關係誤解，而產生毫無根據的指控及懷疑」。

早前FCC指，華為與中興通訊的業務構成美國安全風險，因此禁止美國電信公司使用聯邦補貼向相關公司購買設備。