40國3萬種商品 重慶試水溫

2018-07-10 01:40 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中新社報導，重慶保稅商品展示交易中心開業以來，已提供約40個國家的3萬種商品，試水中國市場；而重慶龍工場的跨境實業互聯網服務平台，讓中國供應商與境外採購商互聯互通。

報導指出，重慶地處「一帶一路」建設和長江經濟帶連接點，雖在內陸，但通過東、西、南、北及空中五大物流通道聯通世界；重慶還是大陸首批跨境電商試點城市。「跨境」是重慶進一步發展的新元素。

重慶保稅商品展示交易中心面積4.7萬平方公尺，內外布局像大型購物商場，但實際是個具有政府商務服務功能的B2B平台，為商家提供商品展示展銷通路。

重慶保稅商品展示交易中心負責人楊建軍指出，交易中心已入駐55個商家，內設義大利、俄羅斯、馬來西亞、泰國、日本等國別館，分別展示各國優質商品，為品牌商對接分銷商提供平台。

交易中心吸引商家的魅力是，商品可在保稅狀態與消費者和分銷商見面，購買後才完稅，商家資金占用成本低；且在嚴格監管下，買方更信任商品來源正規。

日本館負責人沼波虹說，其經營的商品早期在中國沒有知名度，但進駐交易中心後的銷售情況讓她很意外。因成本低所以日本館商品定價低，且進貨通路讓人信任，消費者更容易試買試用。兩年多來，公司已累積大量忠實客戶，且在外開了10個直營店。

交易中心提供的平台，對資金有限難以支撐高昂店面租金和品牌營銷費用的各國中小企業品牌商尤其有利。

2018年6月1日在交易中心開業的「一帶一路」進口商品體驗交易平台「奇柯世界匯」由義大利奇柯集團打造。奇柯集團相關負責人表示，重慶人口超過3000萬，是商品受歡迎程度的測試場，將成為歐洲中小企業品牌商進入中國市場的首站。

與重慶保稅商品展示交易中心不同，重慶大龍網集團旗下龍工場打造的M2M（Manufacturer2Market）跨境實業互聯服務平台，旨在幫助世界各地的中小企業採購商購買在中國源頭產地的一手貨。

記者在龍工場看到，網頁上顯示著來自印尼的採購訂單；視頻採購會議中，貿易經紀人正為海外通路商和國內供應商撮合交易。