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貿易戰 林毅夫：美企美債是中方籌碼

2018-07-09 13:18中央社 香港9日電

前世界銀行（WB）副行長林毅夫。新華社
前世界銀行（WB）副行長林毅夫。新華社
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據報導，前世界銀行（WB）副行長林毅夫認為，在與美國的貿易戰中，中國掌握的籌碼是美國企業利潤和美國債券。

星島日報今天刊登北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫的專訪，這位中國大陸經濟專家預期，只要川普繼續出任美國總統，中美貿易戰都有機會持續下去。

他說，美國過去出現龐大的貿易逆差並非由其他國家造成，主因是美國政府和家庭的過度借貸及消費所致，中國卻成為「代罪羔羊」。

而川普採取貿易戰以圖解決貿易逆差情況，美國也要付出相當大的代價。

對於這場貿易戰，林毅夫認為，中國只能夠「以牙還牙」反擊。

他說，部分美國企業倚賴中國市場，比如「美國汽車產業在當地銷售才300多萬輛，但在中國銷售量達400多萬輛」。

當中國實施關稅限制措施，將會影響美國企業的利益。

除了美國企業利益外，他說，在極端情況下，中國拋售美國國債也是反擊的選項之一。

他說，美國靠寬鬆貨幣政策、低利率環境支撐經濟成長，這導致流動性充裕，推動美股上升；如果中國拋售美債，會令美國息率急速上升，對美股造成衝擊。

但他強調不希望有關情況發生。

對於人民幣近期急速貶值，林毅夫認為是市場反映貿易戰的因素，並非中國人民銀行控制人民幣貶值來抗衡貿易戰影響。

他相信人民幣再下跌空間有限，因中國經濟成長率仍高，預期長遠中國將維持每年6%的經濟增速，長期來看人民幣應該升值。

林毅夫貿易戰

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