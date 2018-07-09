台5大科技廠 Q2匯兌收益豐

人民幣兌美元上月重貶，下探近七個月低點，時逢第二季財報結算，業界預期，鴻海、和碩、廣達、英業達、可成等在中國大陸布局規模大的台灣五大科技廠匯兌業外收益可期，估上季匯兌利益總和近百億元(新台幣，下同，約3.2億美元)，有望是歷年同期新高。

鴻海等五大廠尚未公告上季財報。業界人士研判，從電子業的營運節結構來看，上季雖然是傳統淡季，但因人民幣重貶、做美元外銷生意的業者，多少鬆一口氣。

美中貿易戰連帶影響美元與人民幣走勢，人民幣兌美元於6月創下單月最大跌幅、跌幅約3.2%，並且跌勢延續至7月初。業界觀察，鴻海、廣達、英業達、可成等科技大廠主要生產基地在中國大陸，功能貨幣是以美元為主，搭配當地薪水支付人民幣，成本間接減輕不少。

鴻海今年首季業外收益約52.2億元，據了解，鴻海今年首季雖有匯損，但關聯企業認列收益持續成長，以及利息挹注較去年同期轉正，使得業外出現收益。鴻海以美元為功能貨幣，且一向採保守避險原則，業界研判，第二季業外整體表現仍將較去年同期改善。

廣達也認為，人民幣貶值對組裝廠有利，廣達收入以美元為主，在中國大陸的廠房主要做出口生意，中國大陸當地員工薪資也以人民幣支付。和碩指出，公司海外子公司的功能性貨幣是美元，人民幣貶值對財報的挹注仍待結算。英業達則說，公司通常月底會有評價匯率，而通常季底的評價匯率，會對未實現部分有影響。

在中國大陸擁有生產據點的零組件廠也是這波人民幣貶值受惠族群。業界人士說，零組件廠在中國大陸的工廠，原料採購多採美元計價，出貨給客戶也是收美元，薪資支付則用人民幣，若美元強勢，人民幣弱勢，自然有利於資方。

此外，第二季除人民幣兌美元重貶以外，亞洲貨幣普遍競貶，新台幣兌美元單季貶值約4.5%，對於出口外銷也有加分效果，業界也研判，整體匯率趨勢對科技廠業外收益具有正面助益。