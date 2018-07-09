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大陸外匯存底6月增15億美元 結束兩連跌

2018-07-09 11:36聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

中國人民銀行（大陸央行）今（9）日更新「官方儲備資產表」顯示，截至2018年6月底，大陸外匯存底31121.29億美元，較5月底的31106.23億美元，小幅增加15.06億美元。結束外匯存底兩連跌。

澎湃新聞報導，針對人民幣貶值，外匯存底小幅走高，大陸國家外匯管理局回應，國際金融市場波動性上升，美元指數微漲0.5%，主要非美元貨幣相對美元下跌和資產價格變動等因素綜合作用，外匯存底規模小幅上升。

在6月外匯存底出爐後，離岸人民幣對美元匯率直線拉升，從6.65升值到6.63附近，最高至6.6297。

在岸市場也不示弱，人民幣對美元即期匯率在以6.6410開盤後，大漲超過200個基點，最高至6.6208。

大陸外匯存底從2017年2月開始，連續第12個月上升，但這一趨勢在今年2月被打破，隨後在3月重返正成長，不過這一趨勢在4月再度逆轉，當月減少179.68億美元，並在5月出現連續第二個月的下降，減少142.29億美元。

外匯局稱，今年以來，大陸經濟運行保持穩中有進、穩中向好的發展態勢，但全球經濟復甦分化，貿易摩擦震盪升級，部分新興經濟體面臨資本外流和貨幣貶值壓力。大陸穩健的基本面有效穩定市場預期，跨境資金流動形勢保持基本穩定。

6月，人民幣對美元匯率在在岸市場和離岸市場此前遭遇連續貶值。

人民幣對美元中間價從6.4078貶值到6月最後一個交易日的6.6166，累計下跌2088個基點（幅度超過3.25%），抵消去今年全部漲幅，從6月20日開始，人民幣對美元中間價更是連續八個交易日走低。

興業銀行首席經濟學家魯政委認為，官方發聲穩定匯率預期，並不意味著直接在外匯市場進行數量干預，對人民幣匯率的影響更多通過穩定市場情緒來體現。在工具的選擇上，選擇價格手段和調節有效匯率政策帶可能性更大。

外匯局稱，在貿易保護主義抬頭，Fed持續升息縮表，全球流動性有所收緊的背景下，外部環境不確定性上升。國內外因素綜合作用，大陸外匯存底規模有望在波動中保持穩定。

資料來源：大陸央行
資料來源：大陸央行
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